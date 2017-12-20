‘YANLIŞ KAN’ OLAYI YARGIDA!

Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü sırada yanlış kan verilmesi üzerine hayatını kaybettiği anlaşılan Akile Vardan’a kanı verdiği tespit edilen hemşire S.Ş ve kan verme işlemi sırasında yanında olan hemşireler M.Ç ve A.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Behiç Akçın olayla ilgili bulguları aktardı. Akçın huzurda bulunan zanlıların 14 Nisan 2017 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Dâhiliye Servisi’nde müşahede altında tutulan Akile Vardan’a yanlış kan verilmesi sonucu ölümüne neden oldukları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis yapılan tahkikat neticesinde maktule kanı verdiği tespit edilen zanlı S.Ş ile kan verme işlemi sırasında yanında bulunan M.Ç ve A.A “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma” suçundan dava getirildiğini belirtti.

Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.