CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile salgınla mücadelede altyapının ne durumda olduğunu sorguladı. Erhürman, yanıt alana kadar her gün bu soruların sorulmaya devam edileceğini belirterek, salgın hastanesi, yoğun bakım ünitesi, ilaç ve test kitlerini sordu.

Erhürman’ın açıklaması şöyle: “Karantinasız açılmaya doğru giderken hükumetten kimileri sağlıkta eksikliklerimizi giderdik, diğerleri hazır değiliz demeye devam ediyor. Tüm veriler hükumetin elinde. Bu, duruma göre öyle, duruma göre böyle konuşacağımız bir konu değil.

Bugün burada soruyoruz, yarın da Meclis'te soracağız. Pandemi hastanesine yılsonuna kadar ihtiyaç yok mu dedi bilim kurulları? Ve yoğun bakım, ilaç, test kiti, vs. konularındaki durumumuz tam olarak nedir?

Bir defa sorup bırakacak değiliz? Tam bir yanıt alana kadar her gün soracağız...”