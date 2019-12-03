“Yanınıza aldığınız medya, yarın daha fazla verenin yanında olabilir”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ‘kurumsal medya’nın önemine değindiği Meclis Kürsüsü’nde, bir süredir kurumsal medyanın devlet tarafından teşvikinin tartışıldığını ve desteklenmemesi yönünde de bütçenin düzenlendiğini anımsattı.

Geleneksel medyanın bugünün iletişim koşullarında ‘%100’ tercih edilir olmadığını, tek taraflı iletişim kanalı olan bir yapıda olduğuna işaret eden Şahali, ancak toplum içinse son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Geleneksel medyanın ayakta kalabilmesi koşulunun da, bir kişiye, bir zümreye bağlı olmama koşulu olması gerektiğinin altını çizen Şahali, geleneksel medyanın kamuoyuna objektif ve tarafsız bilgi verme yolundan da ayrılmaması gerektiğine değindi.

Geleneksel medyanın kendi kendine ayakta kaymayı başaramadığı durumlarda, hayatta kalma ısrarı ile kolaylıkla teslim olabileceği odaklardan güç talep edebileceğini söyleyen Şahali, bu güç çerçevesinde de kamuoyunu doğru ve objektif bir şekilde bilgilendirme misyonundan da sapmış olacağını belirtti. Kamu oyunun da ‘yanlı, yanlış’ bilgilerle donatılmış olacağı endişesini belirtti.

Kimi zaman siyasetten, kimi zaman ekonomik çevrelerce kamuoyunun bu yolla yanıltılabileceğine işaret eden Şahali, işin özünde demokrasinin zarar gördüğü gibi, kamu oyunu doğru bilgilerden mahrum kaldığına, birilerinin de bundan avantaj elde etine değindi.

Şahali, siyasetin de medyadan yansız, kendi kendine yeten ve objektif yapının kendisine çok daha fazla yarar sağladığını bilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, “yanınıza almanız mümkün bir medya yapısı, sizin verdiğinizden daha fazla verenin yanında yer alması da pek muhtemeldir” şeklinde konuştu.

“Bedeli karşılığında oluşturulan cennet, yine bedel karşılığında cehenneme dönüşebilir”

Demokrasinin istikrar gerektirdiğine işaret eden Şahali, kendi kendine yeten medya için de istikrar son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

CTP Milletvekili Şahali, medyanın özgürlüğünden dem vurulmasına karşın, bunun söylendiği gibi olmasını sağlayacak tedbirleri almaktan da imtina edildiğini ifade etti.

Günümüzde iletişimin çok hızlı ilerleyen bir süreçten geçtiğine işaret eden Şahali, sosyal medyada yaratılan ilgili çerçevesinde her birimizin de birer gazete, tv gibi işlev görebildiğine değindi.

Bugün bir siyasetçinin doğrulanmamış, yanlış bilgilerle hedef tahtası haline getirildiği medya unsurlarının da gözlemlendiğini belirten Erkut Şahali, bunun toplumsal fayda sağlamadığını belirtti.

Siyasetin kendi lehine sonuçlar yaratmak amacıyla medya kuruluşlarına ortalamanın dışında, ayrıcalık sağladığı koşulların da görüldüğünü ifade eden Erkut Şahali, medya kuruluşları arasında bu çerçevede devam eden sürtüşmeyi, tartışmayı, hatta hakarete varan ifadelere de tanıklık edildiğine işaret etti.

“Bedeli karşılığında oluşturulan cennet, yine bedel karşılığında cehenneme dönüşebilir” diyen Şahali, esas ihtiyacın ‘istikrar’ olduğuna vurgu yaptı.

Devletin Kıbrıs Türk Medyası’na sağladığı katkının sadece nefes borusunun açık olmasını sağladığına da değindi. Kendine meslek edinenlerin bu meslekten geçinemediği için başka sektörlere dağıldığı bir ortamda çok ciddi hataların da olduğuna işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu konuda herkese düşen sorumluluklar olduğunu belirtti.

Gazetecilerin doğru bilgiye erişimlerini sağlamanın görev edinilmesi gerekliliğine vurgu yapan Şahali, tüm basın yayın- kuruluşlarına, yatırımlarının düzenliliği koşulu ve belirlenecek kriterler çerçevesinde devletin destek vermesi gerektiği görünü de belirtti.

‘Siyaseten’ beklentiler karşılansın diye katkı…”

Devleti yönetenlerin kendilerine mesafesine göre medya kuruluşlarına yaklaşım gösterme hakkına sahip olmadığına işaret eden, kendilerini bu bağlamda ‘ayrıcalıklı’ görmemeleri gerektiğini de ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan yardımın ortadan kalkması ama o yardım yapılan gazetelerin bazılarına ‘siyaseten’ beklentiler karşılansın diye katkıda bulunulmasını ve bu çerçevede ‘haber, yorum, köşe yazılarında övgü beklenilmesinin’ adil olmadığı gibi, demokratik de olmadığını belirten Şahali, toplumun geleceğine yönelik bir katkı da sağlamayacağının altını çizdi.

‘Gazete okuyun’ diye Milletvekilleri’ne seslenen Erkut Şahali, kamu yararını nasıl tehdit edildiğini ortaya çıkacağını ifade etti.

Şahali, kurumsallaşmış, gerçek gazetecilerin çalıştığı gazetelere ihtiyacı da vurguladı.