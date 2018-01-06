Yani Yarın Seçiminiz Var Ha? / Ώστε αύριο έχετε εκλογές ε;

Yani Yarın Seçiminiz Var Ha?

Şimdi Ledra Caddesi’ne çıkıp Yunanca konuşanlara tesadüfen sorsam, yarın seçiminizin olduğunun farkında olan çok kişi olacağını düşünmüyorum! Kıbrıs sorunundaki müzakereci değişmeyeceğinden diğer tüm konularla çok az ilgilidirler… Sanki onlara etki etmiyor! Ama hep böyle değil miydi? Her iki taraf da kendi kabuğuna kapanmış… Bu aşamada, diğer tarafta ne olup bittiğine ilişkin duyarsızlığa bizdeki seçimler de katkı koyuyor. Ayrıca gazeteler, haber bültenleri ve siyasi programlarda da pek fazla yer verilmiyor.

Fakat tamamıyla duyarsız olduğumuzu düşünmeyin! Hayır… Kulaklarımız dedikodulara açıktır. Dedikodulardan öğrendik; hem de en ince ayrıntısına kadar!

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Nikos Muduros’u (kendisi Kıbrıs Rum tarafında oldukça tanınmış bir Türkologtur) küçük bir stüdyoya kapadım ve sorularımla kendisini adeta “bombaladım”. Videoyu pek fazla kişi izlemedi. Röportajı kaydettim, gazetede koca bir sayfaya yazdım, röportajı internette ve sosyal medyada da yayınladım. Muduros’un söyledikleri ciddi şeylerdir. Bunların duyulması gerekiyor.

Günün sonunda bu röportajdan kaç kişinin haberdar olduğunu bilmiyorum. Ancak bu röportajı okuyan veya izleyenler şaşırdılar, endişelendiler ve düşünme sürecine girdiler. Ben de bizzat endişelenmiştim!

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Muduros genel bir durum değerlendirmesi yapmasının ardından, Kıbrıs sorununun seçim öncesi tartışmalarında esaslı konulardan olmadığını belirtti. Bununla birlikte, Kıbrıslı Türk politikacıların yaptıkları ufak tefek açıklamalarda iki toplumlu iki kesimli federal çözüm ve Türkiye ile entegrasyon dışında bir çözüm arayışının tartışıldığı görülüyor. Önce tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye, uzun süre sonraki aşamada ise tanınmaya götürecek bir model tartışılıyor.



Benim açımdan bu noktadaki en endişe verici unsur, solcu ve merkez soldaki adayların da bu tartışmalara katılmalarıdır. Bu kişiler iki toplumlu iki kesimli federasyonu canla başla savunan kişilerdi. Nikos Muduros, “Ezelden beridir federasyonun Kıbrıs’ta tek çözüm biçimi olduğunu savunan partiler bile özellikle Crans Montana’daki son başarısızlığın ardından muhataplarını bu doğrultuda ikna etmekte zorlanıyorlar” dedi.

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Bunu anlıyorum, ama kabullenmiyorum. Kıbrıs Rum tarafında da durumlar zordur. Bizde de daha düne kadar İsviçre kasabalarında sabah akşam federal çözüme gidilmesi için uğraşan kişilerden garip garip açıklamalar duyabilirsiniz! Yuvarlak laflarla, hangi kelimenin vurgulandığına göre veya noktalama işaretlerine göre anlamı değişen anlaşılması güç açıklamalarla değişik görüşler beyan ediliyor. Virgülsüz okunursa, statüko taraftarlarını tatmin eder, virgüllü okunursa çözüm isteyenleri tatmin eder. Bu şekilde de hiçbir oyu kaybetmeme amacı güdülüyor.

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Seçim sonrası dönem her iki tarafta da muhtemelen oldukça ilginç olacak. Niyetler açığa çıkacak, kartlar geniş geniş açılacak ve vereceğimiz oy veya göstereceğimiz müsamaha ile geleceğimiz belirlenecek.

Bu bağlamda, hayırlı ve… Basiretli oy kullanmalar! YENİDÜZEN için yazılmış Yunanca özgün metinden çeviri: Çağdaş Polili

Ώστε αύριο έχετε εκλογές ε;

Αν βγω στη Λήδρας και ρωτήσω όσους μιλούν Ελληνικά, δεν νομίζω να βρω πολλούς που να ξέρουν ότι αύριο έχετε εκλογές! Αφού δεν αλλάζει ο διαπραγματευτής στο Κυπριακό, ελάχιστα ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα… λες και δεν επηρεάζουν! Αλλά, έτσι δεν είναι πάντα; Κλεισμένη η κάθε πλευρά στο καβούκι της. Σε αυτή τη φάση επίδειξης αδιαφορίας για το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά, συντείνουν και οι δικές μας εκλογές. Δεν αφήνουν και πολύ χώρο και χρόνο στις εφημερίδες, στα δελτία και στις συζητήσεις στις πολιτικές εκπομπές.

Αλλά μη νομίζετε ότι είμαστε παντελώς αναίσθητοι! Όχι… τα αυτιά μας ανοίγουν καλά στα κουτσομπολιά. Αυτά, τα μάθαμε, και μάλιστα με μεγάλη λεπτομέρεια!

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Έκλεισα λοιπόν τον Νίκο Μούδουρο (πολύ γνωστό τουρκολόγο στην ε/κ πλευρά) σε ένα στούντιο τρία επί δύο και τον «βομβάρδισα» με ερωτήσεις. Δεν είδαν το βίντεο πολλοί. Έκανα απομαγνητοφώνηση, έγραψα μια ολόκληρη σελίδα στην εφημερίδα, δημοσίευσα τη συνέντευξη στο ίντερνετ και την ανάρτησα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά που είπε ο Μούδουρος είναι σοβαρά. Πρέπει να ακουστούν.

Δεν ξέρω τελικά αν την διάβασαν πολλοί. Αυτοί πάντως που διάβασαν, παραξενεύτηκαν, ανησύχησαν, και μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν. Κι εγώ ανησύχησα!

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Ο Μούδουρος αφού έκανε μια αποτίμηση της κατάστασης, είπε ότι το Κυπριακό δεν είναι μείζον θέμα στις προεκλογικές συζητήσεις. Ωστόσο από τα λίγα προεκλογικά λόγια των Τουρκοκύπριων πολιτικών, συνάγεται ότι συζητείται η αναζήτηση άλλης λύσης πέραν της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και πέραν της προσάρτησης στην Τουρκία. Κάποιο μοντέλο που να οδηγεί σε προτεκταριοποίηση και ακολούθως σε αναγνώριση σε αρκετά μεταγενέστερο στάδιο.



Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι ότι στη συζήτηση αυτή, συμμετέχουν και αριστεροί ή κεντρο-αριστεροί υποψήφιοι. Άνθρωποι, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. «Ακόμα και κόμματα τα οποία ανέκαθεν υποστήριζαν ότι η Ομοσπονδία είναι η μόνη λύση στην Κύπρο, δυσκολεύονται να πείσουν το ακροατήριο τους πια, ιδιαίτερα μετά την τελευταία αποτυχία στο Κραν Μοντανά» είπε ο Νίκος Μούδουρος.

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Το καταλαβαίνω, αν και δεν το αποδέχομαι. Και στην ελληνοκυπριακή πλευρά είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε εμάς να δείτε κάτι περίεργες δηλώσεις από ανθρώπους που μέχρι προχτές ξημεροβραδιάζονταν στα ελβετικά θέρετρα για την επίτευξη ομοσπονδιακής λύσης! Με μισόλογα, με αινιγματικές τοποθετήσεις που το νόημά αλλάζει αναλόγως του ποια λέξη τονίζεται ή πού μπαίνει η τελεία. Αν διαβαστεί χωρίς κόμμα, ικανοποιεί τους οπαδούς του στάτους κβο, αν διαβαστεί με κόμμα, ικανοποιεί αυτούς που επιθυμούν λύση. Έτσι, για να μην χάνεται καμιά ψήφος.

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Η περίοδος μετά τις εκλογές και στις δύο πλευρές θα είναι μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα. Οι προθέσεις λογικά θα διαφανούν, τα χαρτιά θα ανοίξουν διάπλατα και με την ψήφο ή την ανοχή μας θα οριστεί το μέλλον μας.

Καλή ψήφο λοιπόν, και… συνετή!