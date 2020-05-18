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Yangınla ilgili bir tutuklama

Yangınla ilgili bir tutuklama

Tepebaşı - Kalkanlı arasında dün yaşanan yangın felaketinin ardından 1 kişi tutuklandı.

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Tepebaşı - Kalkanlı arasında dün yaşanan yangın felaketinin ardından 1 kişi tutuklandı. Polisin dün gün boyu sürdürdüğü soruşturmasında, yangınla bağlantısı olduğu şüphesi ile Y.S., isimli kişi tutuklandı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Akdeniz köyünde ikamet eden Y.S.’nin aracında çok sayıda  ateş lokumu ve emare ele geçirildi. Y.S.’nin şu sıralarda Çamlıbel Karakolunda soruşturması devam ediyor.

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Yangın sonrası yürek burkan manzaralar

Yangın sonrası yürek burkan manzaralar

Kalkanlı yakınlarında, Çamlıbel yolunda itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, Orman Dairesi çalışanları da dozerlerle hasarlı alana müdahale ediyor.

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