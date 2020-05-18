Yangınla ilgili bir tutuklama

Tepebaşı - Kalkanlı arasında dün yaşanan yangın felaketinin ardından 1 kişi tutuklandı. Polisin dün gün boyu sürdürdüğü soruşturmasında, yangınla bağlantısı olduğu şüphesi ile Y.S., isimli kişi tutuklandı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Akdeniz köyünde ikamet eden Y.S.’nin aracında çok sayıda ateş lokumu ve emare ele geçirildi. Y.S.’nin şu sıralarda Çamlıbel Karakolunda soruşturması devam ediyor.