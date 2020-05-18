Tepebaşı - Kalkanlı yangının ardından yaşanan gelişme görenleri dehşete düşürdü. Y.S adlı kişi, Tepebaşı - Akdeniz yolunda "mangal yakısını ateşledikten" sonra ormana attı, kaçtı, polis tarafından tutuklandı.



Duyarlı bir yurttaşın polise ihbarı sonucu yakalanan 30 yaşındaki Y.S hakkında yasal işlem başlatıldı.



Tutuklamanın ilk anda 'büyük yangın'la ilgili olduğu düşünüldü, ancak, polis açıklaması sonrası detaylar ortaya çıktı. Yüzlerce dönüm araziyi kül eden yangının ardından yaşanan korkunç gelişme dehşet yarattı.



Polis şu açıklamayı yaptı:



18.05.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Y.S.(E-30), kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrılmıştır. Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş tarafından ateşin görülmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürülmüştür. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamına bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.