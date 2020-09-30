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Yangında zarar gören ormanlık alanın kesimine izin verilecek

Yangında zarar gören ormanlık alanın kesimine izin verilecek

Tepebaşı Kalkanlı bölgelerinde  17 Mayıs’ta çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu ve yeniden  ağaçlandırılması amacıyla söz konusu bölgede ağaç kesim izni verilecek.

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Tepebaşı Kalkanlı bölgelerinde  17 Mayıs’ta çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu ve yeniden  ağaçlandırılması amacıyla söz konusu bölgede ağaç kesim izni verilecek.

 Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada  söz konusu yangın sonucu bir çok ağacın yandığı ve ülke orman zenginliğibiin önemli bir kısmının  yok olduğu belirtilerek,  
 “Bölgenin rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması adına temizlik ve sosyal sorumluluk temelinde ağaçların halk tarafından kesimine Orman Dairesi
Müdürlüğü'nün kontrolünde olacak şekilde 01 Ekim tarihinden itibaren izin
verilecektir.” denildi.

Açıklamada, kesim yapmak isteyenlerin kimlik, GSM hattı numaraları, ikamet yeri ile birlikte kesim saatini ve gününü Güzelyurt Orman Dairesi Bölge Şefliği'ne bildirmeleri ve randevu almaları gerektiği kaydedildi.

Orman Dairesi'nden alınan onay sonrası kesim yapılacak yere ve zamana bağlı
Kalınmasının  şart olduğu vurgulanan açıklamada, aksi  durumda Orman Dairesi'ne kesim izni için tekrar başvuru yapılıp randevu alınması gerektiği ifade edildi.

Foto: Arşiv

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