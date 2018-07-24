“Yangında kayıplar yaşayan Yunan halkı için dayanışma çağrısı yapıyoruz”

Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın ile ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Yunanistan'da çıkan yangından can havli ile kurtulan; bu büyük felaket sonucunda evlerini ve eşyalarını kaybeden Yunan halkı için dayanışma çağrısı yapıyoruz. Aldığımız bilgilere göre ihtiyaç duyulan malzemeler arasında çocuk bezi, sabun, şampuan, kadın bağı, her türlü konserve yiyecek, kuru bakliyat, makarna, çarşaf, yastık, ağrı kesici ilaçlar, yanık giderici merhemler ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri vardır. Bu acı süreçte toplumsal dayanışma ve dostluk için destek vermek isteyen herkesten ricamız 26 Temmuz Cuma günü saat 14.00'e kadar ihtiyaç duyulan malzemeleri Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkez Binası'na bırakmalarıdır. Parti binamız sabah 9.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında açıktır. Tüm halkımıza şimdiden gösterecekleri dayanışma için teşekkür ederken, yangında ciddi yaralar alan Yunan halkına metanet dileriz.”