Yangın ucuz atlatıldı

Girne’de dün saat 11.15 sıralarında Les Ambassadeurs Hotel’in marina bölümünde yangın çıktı.

Polisten alınan bilgiye göre, hotelin marina bölümde yapımı devam eden ahşap evlerin tavan kısmında kullanılmak için muhafaza edilen 22 adet balya henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın, çalışanlar ve itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.