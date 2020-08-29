“Yangın tehlikesi çok yüksek”

Orman Dairesi Müdürlüğü, gelen sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesinden elde edinilen bilgiler ışığında, ülke genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacak olmasından dolayı yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.

Trafik araçlarının ormana girişi yasak

Açıklamada, “Yangın riskinin yüksek olduğu hafta boyunca orman alanlarına her türlü trafik araçlarının girmesi yasaklanmıştır. Gezinti amaçlı dahil olsa 9 Eylül’e kadar orman alanlarına girilemeyeceği halkımıza önemle duyurulur” denildi.

Sigara izmaritleri ciddi tehlike

Sigara izmaritlerinin neden olduğu yangıların milli servet olan ormanlar için büyük tehlike olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmamasına da dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ülke genelinde 31 Ekim’e kadar her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmasının yasak olduğu kaydedilen açıklamada, ateş yakmanın cezasının aylık asgari ücretin iki katı veya bir yıla kadar hapislik olduğunun altı çizildi.

ALO 199 veya 177

En ufak bir dumanın hiç zaman kaybedilmeden Orman Yangın İhbarı hattı “Alo 177” veya “Alo 199” İtfaiye’ ye haber verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca yangın söndürme çalışmalarına vatandaşın katılımının ve her tür imkanlarını seferber etmenin vatandaşlık görevi olduğu da kaydedildi.

FOTO: ARŞİV