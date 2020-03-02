Yangın sonrası 4. ölüm
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangının ardından ambulansla Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksoy, Pazar akşamı yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangının ardından ambulansla Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksoy, Pazar akşamı yaşamını yitirdi. Yangın sonrası hastaneye sevk edildikten sonra yaşamını yitiren dördüncü hasta olan Aksoy’un oğlu YENİDÜZEN’e konuştu; “Yangın öncesi yoğun bakımda yatırken tepkilere cevap veriyordu ama sevk edildikten sonra tepkisizdi” dedi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün defnedilen Aksoy’un ölümüne yönelik soruşturma başlatılmadı.
Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN'de...
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