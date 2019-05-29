Yangın korkuttu
Ercan - İskele Anayolu Yeniceköy kavşağı yakınlarında çıkan yangın korkuttu.
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Ercan - İskele Anayolu Yeniceköy kavşağı yakınlarında çıkan yangın korkuttu.
Bugün öğle saatlerinde yaşanan yangında 25 dönüm anız, 15 adet rulo balya ile Çetin Saldun'a ait 7 adet çeşitli meyve ağacı ve 60 metrelik sulama hortumu yanarak zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
Yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Fotoğraflar sosyal medya
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