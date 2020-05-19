Sınırüstü - Altınova arasındaki ekili arazide çıkan yangın kontrol altına alındı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, "bunun sabotaj olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yangının çok büyük ölçüde söndürüldüğünü ifade eden Sadıkoğlu, soğutma çalışmalarının hala sürdüğünü kaydetti.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Sadıkoğlu, "Bu kadarı tesadüf olamaz, ardı ardına ülkenin çeşitli yerlerinde yol kenarlarında yangınlar çıkıyor, bunun önüne geçilmeli, ben artık bunun sabotaj olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, yangının başladığı sırada, YENİDÜZEN aracılığıyla bölgedeki tarım ve iş aleti sahiplerine çağrıda bulunmuş, “Biz haber saldık, bazı traktörler bölgeye doğru geliyor, siz de duyurun, yardıma ihtiyacımız olacak, alevler 1 Km öteden görülüyor” demişti.

Yangının çok büyük olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, “yangının çıktığı nokta biçilmemiş tarlalardır ve rüzgarla önünü almak çok zor olacak. Şu an yangın rüzgar etkisiyle Akova’ya doğru ilerliyor, alevler 1 km uzaktan görülüyor. İtfaiye yangına müdahale ediyor.” şeklinde konuşmuştu.



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