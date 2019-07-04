Yangın kontrol altına alındı

Yiğitler atış alanı içerisinde saat 13.00'te başlayan, Akdoğan'a ilerleyen yangın 2 saati aşkın sürenin ardından kontrol altına alındı.

Henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu; makilik alan, genç fidanlar, alıç ağaçları, anız ve balalar yanarak zarar gördü.

Yangına, polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra askerî birlikler ve bölge belediyesine ait tankerler ile müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmekted

Polis Basın Subaylığı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Fotoğraf: Fehime Alasya