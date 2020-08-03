Yangın kontrol altına alınamadı

Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Polis, yaptığı açıklamada “Bugün saat 14:15 sıralarında, Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.” dedi.