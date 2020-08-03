Yangın kontrol altına alınamadı
Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
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Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Polis, yaptığı açıklamada “Bugün saat 14:15 sıralarında, Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.” dedi.
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