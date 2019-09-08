Bugün saat 14:30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bçıkan yangın konrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, çok sayıda çam ve selvinin yandığı tespt edildi.

Polis basın bültenine göre saat 14:30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangına şu anda orman dairesi ekipleri ile polis itfaiye ekipleri müdehale ediyor. Arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı . Bölgeye takviye ekiplerin de sevk edilmesi sağlandı.

Kantara dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandı.

Foto: Hüseyin Kayhan