Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ kuruluyor. Bakanlar Kurulu, Orman Yasası ve Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü uyarınca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ kurulmasını kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu, ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ için gerekli ödeneğin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri” kaleminden karşılanmasına karar verdi. Karar, 30 Nisan 2018 tarihli Remi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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