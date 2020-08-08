Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Limasol-Baf sınırında bu sabaha karşı çıkan büyük yangın, saat 19.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kıbrıs Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, İtfaiye ekiplerinin olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Bazı haber kaynakları da yangının tamamen kontrol altına alındığına yönelik bilgiler aktardı. (TAK)

Bu sabah 2:30 sıralarında, Limasol ve Baf arasında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hala söndürülemedi.

Kıbrıs Rum basınındaki haberlere göre, rüzgar nedeniyle de alevlerin artarak Limasol’a yöneldiğini, konut alanlarının boşaltıldığı ifade edildi.

Yangına 9 helikopterle de müdahale edilse de, henüz söndürülemediği belirtildi.

Sayısız ağaç ve çalılık bitkiler, orman hayvanın zarar gördüğü bildirilirken, yangının 7 farklı bölgeye yayıldığı kaydedildi.

Kundaklama şüphesi…

Basında yer alan haberlere göre, yangının sabahın erken saatlerinde çıkması ve o saatlerde bölgede şüpheli aracın görüldüğü nedeniyle ‘kundaklama’ şüphesi üzerine odaklanıldı. Kıbrıslı Rum yetkililerin olayı çok ciddiye aldığı ve bir soruşturma başlatıldığı da haberde yazıldı.

Kaynak: Cyprusmail/Incyprus