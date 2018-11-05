Yangın 15 saatte söndürülebildi
Limasol’un “Lofos” (Lof) ve “Ay.Theraponda” (Ayterapon) köyleri arasında önceki gün çıkan yangının, 15 saatte söndürülebildiği bildirildi.
A+A-
Limasol’un “Lofos” (Lof) ve “Ay.Theraponda” (Ayterapon) köyleri arasında önceki gün çıkan yangının, 15 saatte söndürülebildiği bildirildi.
Politis gazetesi, şiddetli rüzgarın alevleri güçlendirdiğini ve yangına, hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini yazdı.
Haberde, yangında, ne kadarlık alanın yandığının henüz belirlenemediği kaydedildi.
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler