Yangın 15 saatte söndürülebildi

Limasol’un “Lofos” (Lof) ve “Ay.Theraponda” (Ayterapon) köyleri arasında önceki gün çıkan yangının, 15 saatte söndürülebildiği bildirildi.

Politis gazetesi, şiddetli rüzgarın alevleri güçlendirdiğini ve yangına, hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini yazdı.

Haberde, yangında, ne kadarlık alanın yandığının henüz belirlenemediği kaydedildi.