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“Yanan ocakların çığlıklarını duyun”

“Yanan ocakların çığlıklarını duyun”

Yollarda yaşanan can kayıplarına dikkat çekmek için trafik kazasında yaşamını yitiren Haşim Girgin’in ailesi dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı

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Devrim DEMİR

Turunçlu kavşağı yakınlarında 6 Ekim’de 3 kişinin yaşamını kaybettiği çarpışmanın ardından Haşim Girgin’in ailesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Çöp poşetleri giyerek ülkede yaşanan ölümlü kazalara dikkat çekmek isteyen kalabalık, “Trafikte ölmek istemiyoruz”, “Başka analar ağlamasın”, “Trafikte sakat kalmak istemiyoruz”, “Devlet göreve” pankartları açtılar.

Kazada yaşamını kaybeden Haşim Girgin’in anne ve babası yakınlarının desteği ile eyleme katıldı.

Bakanlık önünde dün sabah yapılan eyleme 6 ay önce Girne-Lefkoşa anayolunda karşı şeritten yoldan çıkan arabanın çarpması sonucu yaşamını kaybeden 23 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun babası ve TRAKAYAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay da katıldı.

Aslanköy muhtarı Adil Onalt ve Haşim Girgin’in akrabası Eda Girgin kazalara dikkat çekmek maksadı ile kısa birer konuşma yaptı.

Onalt: “Yollara yatırım yapamayan defolup evine gitsin”

Aslanköy muhtarı Adil Onalt, KKTC’de bir duyarlı basının kaldığını bugün ağlayan anne ve babaların gözündeki yaşların hesabını kimsenin veremeyeceğini söyledi. Onalt, KKTC’de yolların yetersizliği yüzünden bir çok can kaybedildiğine değinerek, “Bugün bakanlık önünde toplandık, Ulaştırma Bakanının hepimizden önce burada olmasını isterdik. Bakan ya futbol maçında, ya da bir eğlencede. Ne yazık ki duyarsız bir memlekette yaşıyoruz. Ateş yine düştüğü yeri yaktı. Bugün buradaki toplantımız uyarı amaçlıdır, önümüzdeki hafta kendi bölgemizde daha geniş bir eylem yapma hazırlığındayız. 160 Milyon TL toplayıp 80 Milyonunu yollara ayıramıyorum diyen bir bakan defolup gitsin. Devlet büyüklerimiz nerede, Çukurova, Dörtyol arası organize olarak 45 yıldır tek bir yatırım yapılmayan Mesarya bölgesinde sesimizi duyuracağız. Yollarda daha kaç kurban vereceğiz, analar doğuruyor yollar alıyor. Biz yollara artık can vermek istemiyoruz” dedi.
 

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p2-036.jpg​​​​​​​PANKART AÇIP KAZALARA DİKKAT ÇEKİLDİ… Çöp poşetleri giyerek ülkede yaşanan ölümlü kazalara dikkat çekmek isteyen kalabalık, “Trafikte ölmek istemiyoruz”, “Başka analar ağlamasın”, “Trafikte sakat kalmak istemiyoruz”, “Devlet göreve” pankartları açtılar.

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Eda Girgin: “Hayatımız pamuk ipliğine bağlı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde dün gerçekleşen eylemde, kazada yaşamını kaybeden Haşim Girgin’in yakını Eda Girgin’de bir konuşma yaptı. Birilerine rahatsızlık vermek için toplanmadıklarını ifade eden Girgin, içlerinin yandığını ifade etti.

Girgin, “Bu kalabalığı bambaşka niyetlerle toplamak isterdik. Yüreği parçalanmış aileler olarak toplandık. Kaza haberi olmayan tek bir gün bile yok. Küçücük adanın yarısında her gün evlerin ışıkları kazalar nedeniyle sönüyor. Yollarımız güvensiz, hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Yollarda tek bir ışıklandırma yok, kavşaklarda uyarıcı levhalar yok, bariyer yok. Her sürücü kendi ve aracındaki canların tedirginliği ile yollara çıkıyoruz. Çok uzakta değil, tel örgülerinin hemen ardında devlet önce kendi üzerine düşeni yapıyor. Bir ülkede yol yapmak o halka bir lütuf değildir. Biz bugün buraya Haşim’in, Aysının ve Yahya’nın aileleri olarak toplanmadık KKTC’de yaşayan herkes için buradayız, başka aileler ağlamasın yeter” dedi.

Asılan pankartlar kaldırıldı, aile isyan etti

Trafik kazalarına dikkat çekmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapan ailelerin astığı pankartlar kısa süre sonra bakanlık çalışanları asılan tüm pankartları kaldırdı. Aile yakınları bu hareketi ayıplayarak, bakanlığı bir kez daha kınadı.

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