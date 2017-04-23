Yanan hurma ağacı, bir evin çatısına düştü!
Mağusa’da yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas ederek kıvılcım atması nedeniyle Çanakkale Şehitliği Bölgesi arkasında yangın çıktı
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Mağusa’da yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas ederek kıvılcım atması nedeniyle Çanakkale Şehitliği Bölgesi arkasında yangın çıktı.
Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle yanan bir hurma ağacı, bölgedeki bir evin çatısının üzerine düştü.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, çalışmaların halen devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf: Mustafa Emiroğluları
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