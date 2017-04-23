Mağusa’da yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas ederek kıvılcım atması nedeniyle Çanakkale Şehitliği Bölgesi arkasında yangın çıktı.

Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle yanan bir hurma ağacı, bölgedeki bir evin çatısının üzerine düştü.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, çalışmaların halen devam ettiği öğrenildi.