Yan bakılmıyor: 5-0

K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi lig lideri Yenicami 5-0’lık skorla kazanarak oynadığı 7’nci maçı da galibiyetle tamamlamış oldu. Yenicami’nin galibiyet sayıları Kenneth (2), Mehmet Altın, Tansel ve John kaydetti. Lefke’de 82’nci dakikada Yılmaz Şipal rakibine yaptığı hareket nedeni ile direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Yenicami puanını 21 yaparken Lefke 9 puanda kaldı. Ligin 8’nci haftasında Yenicami, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Lefke ise Türk Ocağı’nı ağırlayacak.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER

Mehmet Sezener**

Olgun Canik**

Ali Karahasan**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Hüseyin Sadıklar***

Oladele Oshobe**

(Dk.72 Erbay)*

Emin Atabek***

Hasan Ulukök***

(Dk.64 Yasin)*

Kenneth Ngwoke***

Ünal Kaya***

(Dk.75 Farouk)*

Mehmet Altın***

Zihni Temelci***

Tansel Ekingen**

John E. Okoye**

TD: Sedat Devecioğlu

LEFKE

Mehmet Özeralp*

Aykut Esmeraslan**

M. Tahsildaroğulları**

Mehmet Volkan*

(Dk.57 Kağan)**

Semih Ünaldı*

(Dk.79 Bidemi)*

Candy Augustine**

(Dk.77 Deniz)*

Rahmi Çelik**

Yakup Esmeraslan*

Allen Assogba**

Yılmaz Şipal*

Kasım Tağman*

TD: İltaç Karayel

GOLLER: Dk.2 ve 13 Kenneth Ngwoke, Dk.53 Mehmet Altın, Dk.64 Tansel Ekingen, Dk.82 John Ebuka Okoye (Yenicami)

KIRMIZI KART: Dk.83 Yılmaz Şipal (Lefke)

