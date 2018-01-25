Yalova’nın yabancıları imzaladı

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova’nın yabancı oyuncuları Samuel Uche ve Emeka Emerun dün federasyon binasına giderek imzayı attı. Böylelikle Yalova, ligin ikinci devresinde oynatacağı 3 yabancı oyuncusunu da belirlemiş oldu.

Uche'ler ikilendi

İlk yarıda takımda yer alan Oliver Sunday Uche'nin ardından Yalova bir diğer Uche'yi daha kadrosuna kattı. Forvette yer alan Samuel Uche Bostancı ekibine imza attı. Menajer Agah Sarıtaşlı aracılığı ile adaya getirilen orta saha oyuncusu Emeka Emerun da kendisini Yalova futbolcusu yapan imzayı dün KTFF'de attı.