Yalova’dan son gün değişimi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova, yabancı transferin son gününde iki oyuncuyu kadrosuna katarak iki isimden vazgeçti. Sarı lacivertli ekip, daha önce ülkemizde forma giyen Batshi Patrick'in yanı sıra Fransız oyuncu Ali Azouz Mathlouthi’ye imza attırdı.

Batshi takviyesi

Ülkemizde daha önce Çetinkaya ve Yenicami gibi takımlarda forma giyen Batshi, dün sabah saatlerinde Yalova’ya imza attı. Yalova geçtiğimiz haftalarda adaya getirdiği Emeka ile yollarını ayırma kararı aldı. Emeka, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Baf Ülkü Yurdu maçında rakibine faul yapıp, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Teknik direktör Cenk Berkalp, Batshi'yi alma nedeninin Emeka'nın sakatlanmasından dolayı olduğunu söyledi. Emeka, faul yaptığı ve rakibinin penaltı kullanmasına sebep olan pozisyonda sakatlanmıştı. Oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu yüzden yolların ayrıldığı öğrenildi.

Fransız oyuncu imzaladı

Yalova gün içerisinde Batshi'yi renklerine bağladıktan sonra transferin tamamlanmasına kısa bir süre kala Fransız kanat oyuncusu Ali Azouz Mathlouthi'yi renklerine bağladı. 30 yaşındaki futbolcu bir dönem Fransa'nın Strasbourg ve Lens gibi takımlarında da görev yapmıştı. Yalova bu transferle birlikte, daha önce ara transferde kadrosuna dahil ettiği Samuel Uche'den vazgeçmiş oldu.