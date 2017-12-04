Yalova’da buruk sevinç: 3-1

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yalova, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Mücadelenin 30’uncu dakikasında Özcan Saygı ile 1-0 öne geçen konuk ekip, devreyi önde kapatmayı başaramadı. Yalova, 45+3’üncü dakikada yabancı oyuncusu Akafor’un kaydettiği golle beraberliği yakalamayı başardı. Maçın 65’inci dakikası’nda aradığı golü Reşat Nazlı ile bulmayı başaran ev sahibi ekip öne geçmenin mutluluğunu yaşadı. 88’inci dakikada penaltı atışı kazanan Yalova, Akafor ile skoru belirledi. Bu karşılaşmayla birlikte Yalova bu sezon 3’üncü galibiyetini almış oldu. Karşılaşma sonrasında Yalova, puanını 11’e yükseltirken, Gençlik Gücü de 11 puanda kaldı.

Karşılaşmadan önce acı haber

Yalova'nın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin yönetiminde görev yapan Ahmet Efe, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yalova camiasının, bu haberi Gençlik Gücü karşılaşmasından önce aldığı öğrenildi.

STAT: M. H. Çağlar Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Ali Karahasan

YALOVA

İrfan Özbay

Oliver Uche Sunday

Buğra Barın

(Dk.77 Tufan Gencay)

Reşat Nazlı

Mithat Küçükakaçalı

Selçuk Dilik

(Dk.64 Arkan Gezici)

Veli Avcı

Onyekachi Akafor

Yusuf Özbahar

Ali Özbahar

(Dk.44 Ulaş Candanal)

Adseman Pamboe Kwame

GENÇLİK GÜCÜ

Çağatay Gürler

Agit Altan

(Dk.79 Sezgin Dağ)

Hüseyin Taşçı

William Kwah

(Dk.54 Ahmet Can Tokmak)

Orhan Çokbekler

Gökhan Özer

Ali Akbulut

Özcan Saygı

(Dk.70 Zeeb Choudhry)

Hascan Kırmaz

Debola Ogunseye

Hakan Karacaoğlu

GOLLER: Dk.45+3 ve Dk.88 (P) Akafor, Dk.65 Reşat Nazlı( Yalova),Dk.30 Özcan Saygı( G. Gücü)