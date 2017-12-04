Yalova’da buruk sevinç: 3-1
K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yalova, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.
K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yalova, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Mücadelenin 30’uncu dakikasında Özcan Saygı ile 1-0 öne geçen konuk ekip, devreyi önde kapatmayı başaramadı. Yalova, 45+3’üncü dakikada yabancı oyuncusu Akafor’un kaydettiği golle beraberliği yakalamayı başardı. Maçın 65’inci dakikası’nda aradığı golü Reşat Nazlı ile bulmayı başaran ev sahibi ekip öne geçmenin mutluluğunu yaşadı. 88’inci dakikada penaltı atışı kazanan Yalova, Akafor ile skoru belirledi. Bu karşılaşmayla birlikte Yalova bu sezon 3’üncü galibiyetini almış oldu. Karşılaşma sonrasında Yalova, puanını 11’e yükseltirken, Gençlik Gücü de 11 puanda kaldı.
Karşılaşmadan önce acı haber
Yalova'nın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin yönetiminde görev yapan Ahmet Efe, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yalova camiasının, bu haberi Gençlik Gücü karşılaşmasından önce aldığı öğrenildi.
STAT: M. H. Çağlar Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Ali Karahasan
YALOVA
İrfan Özbay
Oliver Uche Sunday
Buğra Barın
(Dk.77 Tufan Gencay)
Reşat Nazlı
Mithat Küçükakaçalı
Selçuk Dilik
(Dk.64 Arkan Gezici)
Veli Avcı
Onyekachi Akafor
Yusuf Özbahar
Ali Özbahar
(Dk.44 Ulaş Candanal)
Adseman Pamboe Kwame
GENÇLİK GÜCÜ
Çağatay Gürler
Agit Altan
(Dk.79 Sezgin Dağ)
Hüseyin Taşçı
William Kwah
(Dk.54 Ahmet Can Tokmak)
Orhan Çokbekler
Gökhan Özer
Ali Akbulut
Özcan Saygı
(Dk.70 Zeeb Choudhry)
Hascan Kırmaz
Debola Ogunseye
Hakan Karacaoğlu
GOLLER: Dk.45+3 ve Dk.88 (P) Akafor, Dk.65 Reşat Nazlı( Yalova),Dk.30 Özcan Saygı( G. Gücü)