Yalova ve Doğan disipline

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, K-Pet Süper Lig ekipleri Yalova ve Doğan Türk Birliği’ni Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Merci, Yalova ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşmada Yalova taraftarlarının sepep olduğu olaylar çerçevesinde Yalova’yı, aynı maçta yardımcı hakem Ali Orcan’a yaptığı fiilden dolayı Yalova futbolcusu Erkan Gezici’yi, cezalı olmasına rağmen taraftar olarak bulunan ve hakem Timur Ercan Bodi’ye yönelik yaptığı fiilden dolayı Ahmet Kocakasap’ı Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Merci, Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan karşılaşmada Doğan Türk Birliği taraftarlarının sebep olduğu saha olaylarından dolayı Doğan Türk Birliği’ni de Disiplin Kurulu’na sevk etme kararı aldı.