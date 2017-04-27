Yalova – Türk Ocağı finali

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçları sonunda rakiplerini mağlup eden Yalova ile Türk Ocağı finale yükselen ekipler oldular. Daha önce finalde karşılaşmayan iki ekip 12 Mayıs’ta Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’da oynanacak olan finalde rakip olacak. Yalova tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterirken bir kez kazandığı kupayı 1994 yılında müzesine götürmüştü. Türk Ocağı ise tarihinde daha önce 4 kez final oynarken tüm finalleri kazanma başarısı gösterdi. Bu sezonki final Ocak’ın 5’inci finali olacak. Girne ekibi son olarak 2007 yılında kupayı kazanma başarısı göstermişti.