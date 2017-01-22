Yalova, Ocak’a dur dedi: 1-0

STAT: Bostancı Fikri Karayel Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener **, Ali Karahasan **, Cem Öksüzoğulları **

YALOVA: İrfan Özbay ***, Ali Özbahar ***, Mahmut İneci ***, Mithat Küçükakçalı **, Muammer Tip ***, Nurican Taliman *** (90+1 Özcan ***), Selçuk Dilik ***, Cemal Yaşınses **, Chinedci Dike **, Yusuf Özbahar ***, Civan Hısır ***

TÜRK OCAĞI: Cenk Yılmaz *, Yunus Emre İleli *, Mustafa Ercan *, Mustava Avcı *, Coşkun Ulusoy *, James Obongha * (Dk.79 Adams), Burak Sarıkaya * (Dk.79 H.Sadrazam *), Deniz Kibar *, Muhammed Uçar * (Dk.85 Ragıp), Ertaç Taşkıran *, Chukwuemeka Uzokwe *

GOL: Dk.83 Dike (Yalova)

KIRMIZI KART: Dk.74 Coşkun Ulusoy (Türk Ocağı)

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de 14.haftada ertelenen karşılaşmada Yalova ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda oynanan maçta kazanan 1-0’lık skorla ev sahibi Yalova oldu. Sarı lacivertlerle galibiyeti getiren golü Dike kaydetti. Yalova aldığı galibiyetle 22 puana yükselirken, Türk Ocağı 25 puanda kaldı. Konuk ekipte takımın tecrübeli oyuncusu Coşkun 74.dakikada kırmızı kart gördü.

Önemli anlar

6.dakikada Dike uygun durumda topa vuramadı ve Yalova bir golden oldu.

15.dakikada Burak'ın köşe atışında savunma çıkardı. Savunmanın uzaklaştırdığı topta Yunus ceza alanı dışından gelişine çok sert vurdu, top direkten döndü.

24.dakikada Muhammed sağdan ceza alanına kesti, Deniz'in vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

25.dakikada sağdan yapılan ortada James'in röveşetası üstten dışarıya çıktı.

44.dakikada kazanılan serbest vuruşu Ertaç kullandı. Top az farkla dışarıya çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle noktalandı.

56.dakikada soldan yapılan ortada Mithat kafayla indirdi, Ali Özbahar'ın vuruşu kalecide kaldı.

58.dakikada Burak ceza alanına ortaladı, İrfan uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Yunus'un uygun durumdaki vuruşu dışarıya çıktı.

69.dakikada Muhammed taçtan uzun gönderdi. Savunmadan seken top Deniz'e gitti. Deniz'in kafa vuruşu kaleci İrfan'da kaldı.

74.dakikada Türk Ocağı'ndan Coşkun Ulusoy çift sarı karttan kırmızı kart yedi.

83.dakikada Muammer tarafından ceza alanına gönderilen uzun topta Dike'nin kafa vuruşunda top filelere gitti ve Yalova öne geçti. 1-0

90+2.dakikada Ertaç'ın pasında Deniz sert vurdu. Kaleci İrfan kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0 Yalova üstünlüğünde noktalandı.