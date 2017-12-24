Yalova kendine geldi: 0-1

K-Pet Süper Lig 14’üncü haftasında Türk Ocağı, Yalova’yı konuk etti. Karşılaşma, Yalova’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk Yalova’ya galibiyeti getiren golü 25’inci dakikada Mithat Küçükakaçalı kaydetti. Yalova bu galibiyetle yeni teknik direktör Erhan Arıtan önderliğinde ilk galibiyetini almış oldu. Türk Ocağı aldığı mağlubiyetle 16 puanda kalırken, Yalova puanını 15’e yükseltti.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay*, Mert Ercan Bulut**, Şakir Azizoğlu**

TÜRK OCAĞI

Zeki Çetinkol*

Hasan Yaşınses**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan**

James Obangha*

Muhammet Ali Uçar*

(Dk.60 Yunus)*

Dinopeter Jude**

Doğukan Altuntaş**

(Dk.60 İlker)*

Ertaç Taçkıran**

Justice Amenyoglo**

(Dk.80 Mehmet Uçar)**

TD: Mehmet Bolkan

YALOVA

İrfan Özbay**

Selçuk Dilik**

Buğra Barın***

(Dk.90+3 Çağan)

Reşat Nazlı**

Mithat Küçükakaçalı***

Oliver Uche***

Ali Karayel**

(Dk.87 Veli)

Ulaş Candanal***

Yusuf Özbahar***

(Dk.80 Tufan)

Mahmut İneci**

Pomboe Kwame**

TD: Erhan Arıtan

GOL: Dk.25 Mithat(Yalova)