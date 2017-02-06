Yalova, İskele’nin fiyakasını bozdu: 3-1

STAT: Fikri Karayel Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Ali Karahasan**, Özal Çağlayan**

YALOVA: İrfan Özbay***, Ali Özbahar***, Mahmut İneci***, Cemal Yaşınses***(Dk.62 Muammer Tip***), E. Neval Esengül***, Erdinç Börekçi***(Dk.71 Çağlar Toklu***) , Abia Israel***, Yusuf Özbahar***, Serkan Önet***, Aykut Esmerarslan***, David Anna***(Dk.80 Mithat Küçükakaçalı)

G.BİRLİĞİ: Ali Aydemir*, Sinan Öğüt*, Mehmet Erol*, Mehmet Aylanç* (Dk.74 Sertan Kurukafa*), Emir Dolu*, Yusuf Beyazi*, Arif Uysal*, Yakubu Malik*, Nnemeka J. Uzor*(Dk.74 Saddam Husseın*), Şenol Şöför*, Halil Türen* (Dk.54 İbrahim Köse*)

GOLLER: Dk.9 Cemal Yaşınses, Dk.47 David Anna, Dk.71 Abia Israel (Yalova) Dk.90+1 İbrahim Köse (G.Birliği)

SARI KARTLAR: Dk.9 Aykut Esmerarslan Dk.44 Ali Özbahar (Yalova)

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Gençler Birliği’ni konuk eden Yalova, güzel bir maç çıkararak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Sarı lacivertliler, maç boyunca oynadığı üstün futbolla beğeni toplarken, maçın genelinde rakibine kıyasla çok güzel bir maç çıkarttı. Yalova’nın gollerini Cemal Yaşınses, Davis Anna ve Abia Israel kaydederken, konuk ekinin golünü maçın son anlarında İbrahim Köse kaydetti. Karşılaşmanın ardından, Yalova 25 puana yükseldi. İki takımın da 25 puanı bulunuyor.

Önemli anlar

10. dakika David Annas’ın sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cemal yükselip kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. (0-1)

17. dakika: David Annas ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top Ali’nin bakışları arasında az farkla dışarıya gitti.

34. dakika: Arif Uysal’ın vurduğu sert şutta top tecrübeli oyuncu Serkan Önet’e çarparak dışarıya gitti.

47. dakika: Yusuf Özbahar sağ çaprazdan ceza sahasına girdi vuruşunda top direkten söndü. Dönen topu takip eden Yusuf David Anna’ya verdi. Anna, kafa vuruşuyla takımı adına 2’nci golü attı. (2-0)

59. dakika: Neval kendi yarı alanından Abia Israel’i gördü, Abi aldığı topla rakip takımın ceza sahasına girdi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali’nin elinde kaldı.

70.dakika: Mahmut sağ taraftan topu ceza sahası içine gönderdi. David Anna kafa vuruşunu yaptı top üstten dışarıya gitti.

71. dakika: Abia Israel ceza sahası dışından topla buluştu güzel bir vuruş yaparak kaleci Ali’nin sağnından topu ağlara gönderdi. (3-0)

82. dakika: Emir Dolu’nun kullandığı serbest atışta top barajdan sekerek geri geldi. Bir kez daha şut şansı bulan Emir, topu kaleci İrfan’ın üstüne vurdu.

90+1. dakika: Arif Uysal şansını denedi. Kaleye giden topu Serkan çıkardı. Pozisyonu takip eden İbrahim Köse topu ağlara gönderdi. (3-1)