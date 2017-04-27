Yalova inandı bir kere: 0-1

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Şakir Azizoğlu, Ozan Kel

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Serhan Önet, Çağrı Kıral, Bahadır Göçben, Bayram Anday, Doğukan Demirman (Dk.84 Taner Bingöllü), Herve Amani, Uğur Gök, Remzi Betmezoğlu, Odo Joshua (Dk.90+3 Yağış Gencay)

YALOVA: İrfan Özbay, Ali Özbahar, Mahmut İneci, Aykut Esmerarslan, David Anna, Erdinç Börekçi, Buğra Barın (Dk.86 Nurican Talıman) , Abia Israel (Dk.90+4 Emmanuel Cloyyey), Yusuf Özbahar, Selçuk Dilik (Dk.55 Cemal Yaşınses), E. Neval Esengül

SARI KARTLAR: Dk.37 Uğur Gök Dk.83 Serhan Önet Dk.85 Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı) Dk.83 Cemal Yaşınses (Yalova)

GOL: Dk.75 Buğra Barın (Yalova)

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Küçük Kaymaklı ile Yalova, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi. 3-3 tamamlanan ilk maçın ardından rövanşı 1-0 kazanan Yalova, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. Daha önce müzesinde 1 kupa şampiyonluğu bulunan Yalova, 12 Mayıs’ta Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak finalde Türk Ocağı ile kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

Önemli anlar

Dk.5: Uğur Gök ceza sahası içinde vuruşunu yaptı, top dışarıya gitti.

Dk.27: Odo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Uğur'un şutu savunmaya da çarparak kaleci İrfan'da kaldı.

Dk.29: Sağdan Çağrı'nın ortası ile ceza alanı solunda buluşan Uğur'un sert şutu savunmaya da çarparak yan ağlarda kaldı.

Fehim Dayı'nın çaldığı düdükle birlikte ilk yarı tamamlandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı

Dk.49: Bayram'ın sağ taraftan yaptığı ortaya Uğur Gök yükselip kafa vuruşunu yaptı, top az farkla dışarıya çıktı.

Dk.58: Cemal Yaşınses'in uzaktan vuruşunda kaleci Ali Duvarcı topu güçlükle önledi.

Dk.62: Sol taraftan ceza alanına gönderilen sert topta topu önünde bulan Abia çok sert vurdu, kaleci Ali Duvarcı topu son anda çeldi.

Dk.75: Çalımlarla ceza alanına giren Buğra Barın sert ve düzgün vurdu. Top filelere gitti. 0-1

Fehim Dayı'nın son düdüğüyle birlikte Yalova finale yükseldi.