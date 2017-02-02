Yalova farka koştu: 5-0

STAT: Fikri Karayel Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Hatun Doğan, Emine Yarkın

YALOVA: İrfan Özbay, Ali Özbahar, Mahmut İneci, Cemal Yaşınses, Neval Esengül, Erdinç Börekçi (Dk.5 Selçuk), Abia İsrael (Dk.55 Emmanuel), Yusuf Özbahar, Serkan Öner, Aykut Esmerarslan, David Annas (Dk.62 Mithat)

MARAŞ: Valentin Mandabura, Olgun Tekbıyık, Anıl Haklıgör, Doğan Gözütok, yunus Kalaycı, Mustafa Köleli, Süleyman Bayır (Dk.46 Eren), Rahmi Çelebi, Hasan Şemmedi (Dk.46 Mehmet), Selçuk Sergeç, Ogün Dursun (Dk.60 Hüseyin)

GOLLER: Dk.22 Ali Özbahar, Dk.24 ve 47 Abia İsrael, Dk.32 ve 55 David Annas (Yalova)

Ligin ikinci devresine flaş transferlerle başlayan Yalova, Koopbank Kıbrıs Kupası’nda da kalitesini konuşturdu. Kıbrıs Kupası’nda Maraş’la eşleşen sarı lacivertliler, rakibine fırsat vermedi ve mücadeleyi 5-0 kazandı. Gol perdesini 22’nci dakikada Ali Özbahar atarken, daha sonraki bütün golleri yabancı oyuncular attı. Karşılaşmada David Anna ve Abia İsrael 2’şer gol kaydederken, Ali Özbahar da 1 gol kaydetti. Maçı 5-0 kazanan Yalova, kupada bir üst tura yükseldi.