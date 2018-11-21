Yalova eve dönüş için gün sayıyor

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yalova’nın saha kapama cezası bitti. Bostancı ekibi sıradaki iç saha maçını kendi sahası olan Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda oynayacak.

Yalova’nın uzun süreli saha kapama cezası geçtiğimiz hafta oynanan Mesarya maçı ile son buldu. Bostancı ekibi bu hafta deplasmanda oynayacağı Göçmenköy maçının adından 11’inci haftada Fikri Karayel Stadı’nda Akova Vuda’yı konuk ederek sahasına dönüş yapmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 15’inci haftasında Yalova’nın cezası nedeni ile Atatürk Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü maçında cezası devam ederken taraftarlarının, futbolcularının ve yöneticisinin neden olduğu saha olayları nedeni 13 maç saha kapama cezası verilmişti. Yalova bu cezadan önce de Koopbank Kıbrıs Kupası finalindeki fiillerinden ötürü 10 maç saha kapama cezası almıştı.