Yalova Erhan Arıtan’a emanet

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova'nın yeni hocası Erhan Arıtan oldu. Geçtiğimiz akşam alınan karar neticesinde dün göreve başlayan Arıtan, kalan süreçte Yalova'yı ligde tutmak için görev yapacak. Sezon başında U21 takımının başında görev yapan Arıtan, ilk devrenin sonunda A takımın o dönemki teknik direktörü Derviş Kolcu'nun istifa etmesiyle birlikte kısa süreliğine A takımı da çalıştırmıştı.

Sarı lacivertli ekip, iki haftadır çalışmalarına ve maçlarına antrenör eşliğinde çıkıyordu.