Yalova, Dike’nin alternatifini arıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova’nın yabancı oyuncusu Dike, adadan ayrıldı. Malezya’ya giden başarılı oyuncu, Malezya’nın bir takımıyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Teknik direktör Derviş Kolcu, oyuncunun adadan ayrıldığını doğrularken, oyuncunun dönüp dönmeyeceğinin kesin olmadığını söyledi.

Kolcu: “Maçtan önce bize söyledi”

Yalova teknik direktörü Derviş Kolcu, bu durumu YENİDÜZEN’e anlattı. Oyuncunun geçtiğimiz haftalarda da adadan ayrıldığını hatırlatan genç teknik adam, karşılaşmadan önce tekrardan gideceğini kendilerine söylediğini belirtti. Kolcu, oyuncunun oradaki takımla anlaşıp anlaşmayacağının bugün netlik kazanacağına işaret ederek eğer anlaşamazsa geri döneceğini ifade etti. Oyuncu, geçtiğimiz gün oynanan Türk Ocağı karşılaşmasında takımını galibiyete taşıyan golü kaydetmişti.

“İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz”

Yalova teknik direktörü Kolcu, bu durumda işlerini şansa bırakmak istemediklerini kaydederek, yeni oyuncular denediklerini ve bir başka planı devreye sokacaklarını ifade etti. Kolcu, zamanlamanın kendileri açısından kötü olduğunu sözlerine ekledi. (YD)