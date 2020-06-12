Yalıner ve Papageorgiu ödüle layık görüldü.

Kıbrıs’ın güneyindeki Kıbrıs Yazarlar Birliği (ELK) ile kuzeydeki Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 2006 yılından bu yana genç Kıbrıslı edebiyatçılara yönelik olarak düzenlediği Şiir / Öykü Yarışmasında Fatih Yalıner ve Konstantisos Papageorgiu ödüle layık görüldü.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 40 yaşına kadar olan “genç Kıbrıslı edebiyatçılara” yönelik olarak 2019 yılında şiir dalında düzenlenen yarışma, pandeminin de aralarında bulunduğu çeşitli sebeplerden dolayı bu yıl geç sonlandırıldı.

17 Nisan 2019’da başlayan yarışma süreci yapılan değerlendirmeler ışığında neticelendirildi ve ödüle değer görülen iki şiir dosyasının çevirileri yapılıp; iki dilli ortak bir kitapta yayınlanmasına karar verildi.

Şiir dosyalarının çevirilerinin tamamlanarak yaz sonuna kadar kitabın basımı hedefleniyor.