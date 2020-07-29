Mahkeme kararımızı YouTube'a ilettik ya, beklemedeyiz!

Hani göle maya çalmak gibi…

“Ya tutarsa...”

Nasreddin Hoca bizim için yaşadı galiba…

* * *

Cumhurbaşkanı da şikayetini geri çekmiş zaten!

Ne polis farkında, ne youtube!

Dünyadan bakınca “bu harita KKTC’yi almıyor” dedikleri yerdeyiz nasılsa!



* * *

Kimi zaman "devlet" gibi hissediyoruz kendimizi…

İnanıyoruz, kendi yalanlarımıza…

Halbuki dağdaki bayrağa boya dökmeye benzemiyor bu işler!

Yol boyunca sağa sola baksak gerçeği göreceğiz zaten…

Ne diyor tabelalar: “Satılık Rum Malı Arsa…”

"Tahsisten!”



* * *

Barikatta eylem yapmak ve “hukuk istemek” elbette ilgi çekicidir.

Öyle de…

O “adalet” bir ömür gereklidir.

Ne yazar duvarda: Mülkün temelidir!



* * *

Adanın güneyinde senin yerine karar alıyorlar.

Bak aşı siparişi verilmiş örneğin…

Kimse de sormuyor, “nasıl olacak, ne zaman gelecek, kim aşılanacak, kaç aşı yetecek.”

Biliyorum, aşı geldi mi, en başta yine milliyetçiler koşacaklar.

Sonra kuzeye dönüp bayrak açacaklar: İstemeyiz.

Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu kuyruklarında görmüştük bu filmi önceden!



* * *

Çok dağıldı mesele!

Şimdi biz bir “yasa” yaptık ya…

Bilişim falan…

Sizin kanunlarınız coğrafyanın kuzey yarısında dahi geçmiyor.

Yok ki dünyada geçecek!

Şimdi onlarca “yasa dışı” örnek saydırmayınız bana…

Usandım artık…



* * *

“Çullisine” derdik çocukken…

Tam da öyleyiz…

Birisi bir “üçgen” çizmiş hepimize…

Yaşıyoruz içinde…

Kaybede kaybede…

Yalandan, dolandan, öylesine…







(Notlarım: