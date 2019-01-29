Yalancıktan kavga edelim mi?

Ne demişti Anastasiadis?

“İletişim saçmalığı”…

Tam da o!..

Mustafa Akıncı’nın “KKTC Cumhurbaşkanlığı” makamına seçilmesiyle ilginç bir PR çalışmasının içerisinde bulduk kendimizi…

“Ha oldu, ha olacak, ha bitti, ha bitecek”…

Akıncı’nın emriyle mi, başka bir ekip işi mi bilmem…

Ama bu ekibin medyadaki eliyle de öylesine bir ortam yaratıldı ki Akıncı’yı eleştirmenin “çözüm karşıtlığı-barış düşmanlığı” sayıldığı günler yaşadık…

Şimdi yine yeni bir reklam kampanyasının içindeyiz, bu kez adı “kahraman lider”…

Ta en başından beri aynı şeyi yazdım:

BM’nin kontrolündeki “liderler arası” süreç bir barış süreci değil!

Bu tespitimi sadece Akıncı-Anastasiadis süreci için yapmadım.

Diğer liderler arası süreçler de böyleydi!

İki liderin ağzına bırakılmış, iki dudak arasında, kağıt üzerinde barışın inşa edileceğine inandık, ya da inandırıldık.

Aslında bu sürecin bir ‘barış süreci’ olması gerekiyordu…

Yapılacaklar da belliydi…

“Güven yaratıcı önlemler” diye isimlendirilen konularda ciddi, sonuç alıcı kararlara ve iradeye ihtiyaç vardı.

Yeni barikatlar açılmalıydı…

Şehirler askersizleştirilmeliydi.

Sigorta sorunu çözülmeliydi.

Telefonlar iki tarafta da kullanılabilmeliydi.

Elektrikte sistemler bir birine bağlanmalıydı.

Milliyetçi unsurlar iki taraftan da temizlenmeliydi.

İki toplumun ortak olacağı mini ortak alanlar yaratılmalıydı.

Belki ilerleyen bir adımla, Maraş ve Lefkoşa Uluslar arası Havaalanı konuşulmalıydı…

Olmadı… Hiçbiri tam anlamıyla yapılmadı.

Israrla süreç iki liderin elinde bırakıldı.

“Derinya Kapısı” sivil toplum tarafından gündeme getirildiğinde, bizim liderlik ağır aksak ilerleyince, lafını askere geçiremeyince “irade lazım, var mı” diye sormuştum.

Aman Tanrım!

Dedim ya Akıncı’yı eleştirmek çözüm karşıtlığı-barış düşmanlığı”ydı…

Kızan çok oldu…

E şimdi ne oldu dostlar?