Yaklaşık 350 kilo mühürsüz et ele geçirildi...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alınan “Kaçak kesim et” ihbarı üzerine pusuya yatan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün, Lefkoşa’da kesilerek Mağusa’ya sağlıksız koşullarda getirilen mühürsüz olan ve etrafa ağır koku saçan yaklaşık 350 kilo ete Mağusa’da faaliyet gösteren bir kasabın buzluğuna indirildiği sırada el koydu. Mağusa Veteriner Dairesi’nde görevli Veteriner Hekim, ele geçirilen sağlıksız koşullarda taşınan ve mühürsüz olan etler üzerinde inceleme yaparak etlerin temiz olduğu ve kaçak kesim olmadığı sadece Lefkoşa Veteriner Dairesinde sorumlu veteriner hekimin konu etlere mühür vurmayı unuttuğu söyleyerek etlere onay verdi. Konu etler ise Lefkoşa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekimin teşhisinin ardından sağlıklı olduğunu söylemesi üzerine imha edilmeyerek sahibine iade edildi.

“Bu et sağlıklı...”

Ele geçirilen mühürsüz olan ve etrafa ağır bir koku saçan etler üzerinde incelemelerde bulunan Mağusa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekim yaptığı açıklamada, Lefkoşa Veteriner Dairesinde konu etlerin tahlilinin yapıldığını ve tahlillerinin temiz çıktığını ancak sorumlu veteriner hekimin etlere mühür vurmayı unuttuğunu söyledi. Sağlıksız şekilde taşınan etlerin taşınma şekli konusunda ise taşıyıcıya gerekli uyarılarda bulunduğunu söyleyen Mağusa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekim, etlerin askılı taşıma araçlarının bozuk olmasından dolayı askıları olmayan araçla taşındığını belirtti. Veteriner, “Konu aracın buzluklu olmasından dolayı bir nebze bu şekilde taşınmasına göz yumulabilir ancak askıda olması lazımdı, yerde atılı şekilde değil” ifadelerini kullandı. Etlerin etrafa ağır koku saçması ile ilgili olarak da konuşan veteriner hekim, kesilen hayvanın ayağının kırık olduğunu öğrendiğini ve ayağı kırılan hayvanın sterese girdiği için karaciğerinde meydana gelen kimyasal olaylardan dolayı bu kokunun çıktığını belirterek konu etin sağlıklı olduğunu açıkladı. Veteriner hekim, yapılan tahlil sonucunda etlerin sağlıklı çıkmasından dolayı ise etlerin imhasının söz konusu olmadığını vurguladı.

“Mühür vurulması gözden kaçtı...”

Lefkoşa’da konu hayvanın kesim esnasında görevli olan Veteriner Dairesi’nde görevli veteriner hekim Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek konu etler üzerinde incelemede bulundu. Lefkoşa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekim konu etlerin denetimi altında kesilen hayvana ait olduğunu teşhis ederek polise ifade verdi. Lefkoşa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekim yaptığı açıklamada ise hayvan kesildikten sonra etlerden şüphelendiğini ve 24 saat buzlukta bekleterek gerekli tahlillerin yapıldığını ve tahlil sonucunda etlerin sağlıklı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Veteriner hekim, etlerin mühürsüz oluşunu ise “Etler 24 saat buzlukta bekletildi ve yaşanan yoğunluktan dolayı gözden kaçtı” şeklinde açıkladı. Etlerin taşındığı aracın ise et taşımak için uygun olmadığını ifade eden veteriner hekim, etlerdeki kötü kokunun taşınma koşullarından dolayı meydana geldiğini söyledi.

“Sistem eksikliği var...”

Etlerin bu şekilde taşınmasının uygun olmadığı görüşünde bulunduğunu belirten Lefkoşa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekim etlerin ne şekilde muhafaza edilip taşınacağının kendi yetki alanlarında olmadığını söyledi. Veteriner hekim, etlerin ne şekilde muhafaza edilip taşınacağını denetleyen birinin olmayışını ise sistem eksikliği olarak değerlenirdi.

Etler piyasaya sürülmek üzere sahibine iade edildi...

Sağlık kurallarından uzak bir şekilde Lefkoşa’dan Mağusa’ya taşınan etler, Lefkoşa Veteriner Dairesinde görevli veteriner hekimin teşisinin ardından sahiplerine iade edildi.