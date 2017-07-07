Yaklaşık 29 gr uyuşturucu, 6 tutuklu…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan ihbar sonucunda yaklaşık 29 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet sarma sigara ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ise 1’i kadın olmak üzere 6 kişi tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı K.A, M.Y, A.V, M.G, İ.D ve B.L aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı kaçmaya çalıştı…

Polis Memuru Mahir Türe, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.A, M.Y ve A.V’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığındaki maddeyi zanlı M.G’den aldıklarının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı M.G’nin evine gidildiğini söyleyen Türe, zanlının polis arabasını görmesi üzerine evinin ikinci katında bulunan pencereden atlayarak kaçtığını belirtti. Türe, akabinde zanlnın kaçış istikametine doğru yapılan kontrolde naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirterek, yine zanlının kaçtığı güzergahta yapılan aramada zanlının evinden yaklaşık 300 metre ileride kuru otlar arasında saklamış vaziyette tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı M.G’nin tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada hassas terazi ve teraziye ait tabak içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar bulunduğunu belirten Türe, zanlıdan yapılan soruşturmada ise naylon parçasına sarılı 3 gr ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polisten kaçarken kendisinin attığını ve konu maddeyi zanlı İ.D’den aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis Memuru Mahir Türe, 6 Temmuz tarihinde zanlı İ.D’nin Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde 207 numaralı odada kaldığının tespit edildiğini ifade ederek, konu otel odasına gidildiğini ve zanlı İ.Dile zanlı B.L’nun tespit edildiğini söyledi. Zanlı İ.D’nin masa üzerinde bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yok etmeye çalıştığı esnada zanlı İ.D’ye makul kuvvet kullanılarak kontrol altına alındığını belirten Türe, zanlı İ.D’nin yok etmeye çalıştığı ve yere dökülen 14 gr ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 gr ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 7 adet sarma sigara ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 150 Euro ile 755 TL bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.