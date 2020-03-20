Yakıt ve yiyecek var, giriş izni yok

Kıbrıs'ın güneyinde Greko Burnu açıklarında, bugün öğle saatlerinde, içerisinde yaklaşık 100 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Güneydeki haber kaynakları, durumun Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından hızlı bir şekilde gözden geçirildiğini ve teknenin coronavirüsü önlemlerinden ötürü, Kıbrıs sahillerine girişine izin verilmemesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Kıbrıs Liman Polisine ait bir teknenin, yetkili makamların direktifleriyle, tekneye yakıt ve yiyecek ikmali yapmak, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti girişlerine neden izin verilmediğini izah etmek için bölgeye gittiği de belirtildi.