Yakıt, araç, inşaat demiri ve konfeksiyona milyonlar…

Didem MENTEŞ

Ülkemizde yılın ilk altı ayında 912 milyon 160 bin dolarlık ithalat gerçekleşti, ithalat payının 84 milyon dolarını yakıt oluşturdu. Geçen yıla oranla ithalatta % 21’lik bir artış yaşandı.

Ticaret Dairesi’nin yayımladığı statiksel verilere göre, 2018 Ocak- Haziran ayları içerisinde 562 milyon 946 bin 113 dolarlık mal Türkiye’den, 349 milyon 214 bin 82 dolarlık ürün de üçüncü dünya ülkelerin ithal edildi.

İthalatın yüzde 61.6'sı Türkiye'den, yüzde 16.3'ü AB ülkelerinden, yüzde 8.6'sı Uzak Doğu ülkelerinden, % yüzde 6.1'i Orta Doğu ülkelerinden geriye kalan kısmı da diğer ülkelerden yapıldı.

İthalatın içerisinde en büyük payı yakıt, taşıt araçları, inşaat demiri, konfeksiyon, alkollü içkiler, mobilyalar ve aksamları ve sanayi tipi makineler oluşturdu.

Bu yıl ki Arpa ithalatı da dikkat çekti, 11 milyon 800 bin 835 dolarlık ürün getirildi.

İthalatta ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, devletin elde ettiği gelirleri ya maaşlara yansıtması ya da temel ihtiyaç olan ürünlerde bunu sübvanseye etmesi gerektiğini söyledi. Deniz, “devlet elde ettiği artı gelirlerle fiyatları aşağı çekmek için belli katkılar koyması gerekir” dedi.

% 21’lik artış

2017 ile 2018 yılı arasındaki Ocak ile Haziran ayları arasında ülkeye yapılan ithalatta % 21’lik değişim oldu. Bu yıl söz konusu dönemde 912 milyon 160 bin 195 dolar tutarında ülkeye mal ithal edildi. Türk Lirası karşılığı 3 milyar 733 milyon 959 bin 654 TL olan ithalatın 562 milyon 946 bin 113 doları Türkiye’den; 349 milyon 214 bin 82 doları da üçüncü ülkelerden yapıldı.

2017’nın aynı döneminde ise 754 milyon 339 bin 326 dolarlık ithalat yapıldı. TL karşılığı 2 milyar 743 milyon 389 bin 815 TL olan ithalatın 460 milyon 876 bin 787 doları Türkiye’den, 293 milyon 462 bin 539 doları ise üçüncü ülkelerden gerçekleşti.

İthalatın yüzde 61.6'sı Türkiye'den, yüzde 16.3'ü AB ülkelerinden, yüzde 8.6'sı Uzak Doğu ülkelerinden, % yüzde 6.1'i Orta Doğu ülkelerinden geriye kalan kısmı da diğer ülkelerden yapıldı

En fazla ithal Türkiye’den…



Son iki yılda ithalat değerlerinde artış yaşandı, Türkiye yine başı çekti.

2018 Ocak- Haziran döneminde gerçekleşen 912 milyon 160 bin 195 dolarlık ithalat en fazla Türkiye’den gerçekleşti. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde yapılan ithalatın yüzde 61.6' sı Türkiye'den yapıldı. Geriye kalan ithalatın yüzde 16.3'ü AB ülkelerinden, yüzde 8.6'sı Uzak Doğu ülkelerinden, yüzde 6.1'i Orta Doğu ülkelerinden geriye kalanı da diğer ülkelerden gerçekleşti.

En fazla ithalat Mart ayında

2018 yılının ilk altı ayında en fazla ithalat Mart ayında yapıldı. Mart’ta Türkiye’den 111 milyon 606 bin 694 dolar (434 milyon 773 bin 765 TL) ithalat gerçekleşirken, üçüncü ülkelerden 56 milyon 142 bin 293 dolar (218 milyon 216 bin 866 TL) ithalat yapılarak toplamda 167 milyon 748 bin 987 dolar (652 milyon 990 bin 631 TL) mal ithal edildi.

Ülkeye en az ithal ise Şubat ayında gerçekleşirken, toplam 132 milyon 568 bin 154 dolarlık mal getirildi.

İthalatın içerisinde en büyük payı yakıt, taşıt araçları, inşaat demiri, konfeksiyon oluşturdu. Arpa ithalinde de ciddi artış oldu…

Arpa ithalinde rekor

2018’in ilk 6 aylık döneminde en fazla yakıt, taşıt araçları, inşaat demiri, konfeksiyon, alkollü içkiler, mobilyalar ve aksamları ve sanayi tipi makineler ithal edildi. Arpa ithalat oranları da rekor kırdı.

Yakıt için 84 milyon 756 bin 64 dolar; taşıt araçları için 64 milyon 862 bin 114 dolar; inşaat demiri için 36 milyon 213 bin 774 dolar; konfeksiyon için 22 milyon 800 bin 665 dolar harcandı. Arpada ise 11 milyon 800 bin 835 dolar ödendi.

Yakıt ürünlerinde 2017’ye oranla % 45’lik bir artış olurken, inşaat demirinde ise % 43’lük yükseliş yaşamdı. Taşıt araçlarında ise sadece % 1’lik artış oldu. Konfeksiyon ürünlerinde ise bir önceki yıla göre % 11’lik değişimle artış görüldü. Arpada ise % 1.045 oranında çok ciddi bir artış oldu.

Düşüş yaşanan mallar

En hızlı düşüşün görüldüğü ürünler arasında ise ambalaj kapları, ambalaj kartonu, asfalt + zift, elektrik santral sistemleri ve mısır ürünleri oldu. İthalatında en fazla düşüş yaşanan ambalaj kaplarında % 80 oranında azaldı. Ocak- Haziran 2017’de 906 bin 832 dolarlık ambalaj kapları getirilirken, bu yıl 428 bin 152 dolarlık ürün ithal edildi. Gıda ürünleri arasında ise mısır ithali ciddi düşüş gördü. 2017’nin altı aylık döneminde 8 milyon 257 bin 151 dolarlık mısır ithal edilirken, 2018’de bu rakam 4 milyon 722 bin 256 dolara düştü. Mısır ithali % 43 oranında azaldı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ithalatta ciddi bir artış yaşandığını, devletin elde ettiği artı gelirleri ya maaşlara yansıtması ya da temel ihtiyaç olan ürünlerde bunu sübvanseye etmesi gerektiğini söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Devlet ithalattan elde edilen artı gelirleri yansıtmalı”

İthalatta ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, devletin elde ettiği gelirleri ya maaşlara yansıtması ya da temel ihtiyaç olan ürünlerde bunu sübvanseye etmesi gerektiğini söyledi.

“Bilindiği gibi piyasamıza Kıbrıs’ın güneyinden de bir talep var. Nereden baksanız güneyin nüfusu bizim nüfusumuzun 2 katı. Oradan hiç bugüne kadar görmediğimiz muazzam bir artış gelmektedir. Dolayısıyla bizim kendi ihtiyaçlarımızın dışında bir piyasanın ihtiyaçlarını da piyasamız giderir durumda. Tabi ki diğer taraftan da bunların halkımız ile paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Bu ithalatın artmasından dolayı devletin geçen sene ön gördüğü bütçedeki rakamlarda da artış olduğu kaçınılmazdır. Ama bu artış ne kadardır? Geçen sene ön görülen ile bu sene ön görülenler arasındaki farkın da şeffaflık çerçevesinde halkımızla ve basınımızla paylaşılması gerekir. Şuanda baktığımızda gerek bizim elde ettiğimiz bilgelere göre gümrük kapılarında ithalata bir yavaşlama, azalma diye bir şey söz konusu değil. Hatta daha fazla artmıştır ki şu şekilde; fiyatlar arttığı için, TL değer kaybettiği için bu rakamların değerleri yükselmiştir. Dolayısıyla parasal baktığımızda ve TL üzerinden hesapladığımızda ciddi bir artış söz konusudur. Dolayısıyla devletimizin bu elde edilen geliri ya maaşlara yansıtması ya da temel ihtiyaç olan ürünlerde bunu sübvanseye etmesi lazım. Bu elde ettiği artı gelirlerle fiyatları aşağı çekmek için belli katkılar koyması gerekir”