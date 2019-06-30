“Yakın Sağlık” Dergisinin 10. sayısı yayımlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısı yayımlandı.

“Ülkemizde, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanlarımıza anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sağlık dergisi olan “Yakın Sağlık” dergimizin 10. sayısını çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü yılını tamamlayan dergimizin 10. sayısında yeni içerik ve tasarımı siz okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.” denildi.

Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, onuncu sayısında da sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor.

Dosya Konusu Bahar Alerjisi ve Alerjik Astım…

Derginin 10. sayısında özel dosya konusu olarak bahar mevsiminde daha çok ortaya çıkan astım ve alerjik hastalıklara dikkat çekilerek; astım nedenleri, belirtileri, gerekenler, tedavi yöntemleri, aşılar, bu dönemde ortaya çıkabilecek alerjik hastalıklar, besinler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında geniş bilgiler okuyucu ile paylaşıldı.

Alternatif Tıp Ele Alındı…

Dünyada ve ülkemizde, tıp alanında gerçekleşen baş döndürücü gelişmeler karşısında modern bilgi ve ileri teknoloji ile donanmış hekimlerin uyguladığı tedavilerin yanında pek çok hastalığın tedavisinde giderek ön plana çıkan tamamlayıcı–alternatif tıp kavramı Yakın Sağlık dergisinin onuncu sayısında yer buldu. Genel anlamda Alternatif Tıp’ın ne olduğu, kapsadığı alanın ne olduğu, tıbbi tedavi ile kullanımı ve uygulanan yöntemler ile ilgili tanımlayıcı açıklamalara yer verildi.

Hamilelikte İç Hastalıklarla İlgili Önemli Konular İşlendi…

Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Radyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı, Acil Tıp, Genel Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, kadın hastalıkları, dermatoloji ve daha bir çok alanda sağlık bilgilerine yer verilen dergide, İç Hastalıklar dosya konusunda “Gebelikte Üriner sistem Enfeksiyonları ve Asemptomatik Bakteri” konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, “Eklem Romatizması”, “İnsülin Direnci ve Diyabet Gelişimi”, “Karaciğer Sirozu”, “Diyabet Hastalarında Kemik ve Eklem Sorunları” hakkında bilgiler verildi.

Birçok Alanda Sağlık Bilgileri Okuyucuyla Paylaşıldı…

Dergide, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Yeni Doğan Sarılık, Ürolojide Testis Torsiyonu, Beyin ve Sinir Hastalıklarında Hidrosefali Beyinde Su Toplaması, Radyolojide Meme Kanserinde Tanısal Yöntemler, Acil Tıpta Sıcak Çarpması, Enfeksiyon Hastalıklarınsa Sıtma ve Seyahat Hastalığı, Hepatit C Virüsü, Nörolojide Multiple Skleroz, Pskiatride Disleksi, Kadın Hastalıkları ve Doğumda İdrar Kaçırma, Ağrısız Doğum, Dermatolojide Cilt Dolguları yanında Lisanlı Sporculara Kalp Değerlendirmesi, Kan Basıncı, Bademcik Küçültme’ye kadar bir çok hastalık konu olarak işlendi.

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Sağlık Endüstrisinin Dijital Dönüşümü Olan Endüstri 4.0 Devrimin Geçiş Sürecine Girdik…”

Yakın Doğ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, topluma çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacı ile yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Sağlık Dergisi’nin 10. sayısını siz değerli okuyucularımızla ulaştırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaşama değer katmayı ve toplumun sağlığına destek olmayı birinci öncelikleri olarak kabul ettiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, en güncel sağlık haberlerini, hastanemizdeki güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdiklerini de müjdeleyen Doç. Dr. Günsel şunları kaydetti: “Yapay zekanın da işin içine girdiği sağlık 4.0 ile sektörde hastalığın ne olduğunu bulmadan, hastanın hangi ilacı kullanması gerektiğine kadar makinelerin karar verdiği bir dönem başlıyor. İnsanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler yaratacak güçle gelişen Endüstri 4.0. ile ürünler ve yazılımla geliştirilmiş donanımlar sayesinde kendi yönetimini ve üretim hattının optimizasyonunu sağlayarak, hasta ihtiyaçları için tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerin otomatik olarak üretilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz.”

Doç. Dr. İrfan Suat Günsel sözlerinin sonunda, “Hasta olmadan hastalıklardan korunmak, yaşlanmadan yaş almak için hep birlikte öğreniyor, hep birlikte daha sağlıklı ve güzel bir ömür için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.