Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzeler daire başkanlığı kuruldu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, kültür ve sanat hayatına yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediklerini belirttiği Müzeler Daire Başkanlığı bünyesindeki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzelerine tüm halkı davet etti.