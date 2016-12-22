Yakın Doğu İstanbul’u rahat geçti: 72-102
YDÜ Kadın Basketbol Takımı, salondan 102-72’lik bir galibiyetle ayrıldı
Türkiye Bilyoner.com kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, ligin 9’uncu haftasında konuk olduğu İstanbul Üniversitesi’ni farklı bir şekilde mağlup ederek salondan 102-72’lik bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan YDÜ ilk periyodu 25-15 önde tamamlarken soyunma odasında 46-34’lük üstünlükle girdi. Rakibi karşısında üçüncü periyodu kafa kafaya geçiren YDÜ, son periyoda 67-56’lık skor avantajı ile girerken karşılaşmanın son periyodunda yakaladığı 35-16’lık seri ile maçı 102-72 kazanmasını bildi. Bu sonuçla zirve mücadelesinde 6’ncı galibiyetini alan YDÜ, Cumartesi günü oynayacağı Samsun Canik maçı öncesi kayıp yaşamadı. Karşılaşmada YDÜ’nün en skorer oyuncusu 23 sayı kaydeden Courtney Valdersloot oldu.
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