Türkiye Bilyoner.com kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, ligin 9’uncu haftasında konuk olduğu İstanbul Üniversitesi’ni farklı bir şekilde mağlup ederek salondan 102-72’lik bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan YDÜ ilk periyodu 25-15 önde tamamlarken soyunma odasında 46-34’lük üstünlükle girdi. Rakibi karşısında üçüncü periyodu kafa kafaya geçiren YDÜ, son periyoda 67-56’lık skor avantajı ile girerken karşılaşmanın son periyodunda yakaladığı 35-16’lık seri ile maçı 102-72 kazanmasını bildi. Bu sonuçla zirve mücadelesinde 6’ncı galibiyetini alan YDÜ, Cumartesi günü oynayacağı Samsun Canik maçı öncesi kayıp yaşamadı. Karşılaşmada YDÜ’nün en skorer oyuncusu 23 sayı kaydeden Courtney Valdersloot oldu.