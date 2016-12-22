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Yakın Doğu İstanbul’u rahat geçti: 72-102

Yakın Doğu İstanbul’u rahat geçti: 72-102

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, salondan 102-72’lik bir galibiyetle ayrıldı

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Türkiye Bilyoner.com kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, ligin 9’uncu haftasında konuk olduğu İstanbul Üniversitesi’ni farklı bir şekilde mağlup ederek salondan 102-72’lik bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan YDÜ ilk periyodu 25-15 önde tamamlarken soyunma odasında 46-34’lük üstünlükle girdi. Rakibi karşısında üçüncü periyodu kafa kafaya geçiren YDÜ, son periyoda 67-56’lık skor avantajı ile girerken karşılaşmanın son periyodunda yakaladığı 35-16’lık seri ile maçı 102-72 kazanmasını bildi. Bu sonuçla zirve mücadelesinde 6’ncı galibiyetini alan YDÜ, Cumartesi günü oynayacağı Samsun Canik maçı öncesi kayıp yaşamadı. Karşılaşmada YDÜ’nün en skorer oyuncusu 23 sayı kaydeden Courtney Valdersloot oldu.

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