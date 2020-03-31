Yakın Doğu, eğitimini tüm çocuklara açıyor

Yeni Tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesiyle birlikte dijital eğitim sistemine geçen Yakın Doğu Okulları, farklı materyallerle hazırlanan ders içerikleri ile yardımcı materyalleri tüm halkın ve öğrencilerin kullanımına açıyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için uygulanan uzaktan eğitim sisteminde, Okul Öncesi grupları olan 3-5 yaş ile İlkokul 1’inci sınıftan, 5’inci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, İngilizce, Hayat Bilgisi, Bilgisayar, Resim gibi derslerde her gün yeni ders konuları anlatılıp, işlenecek ve çözümleri gösterilecek.

DERS İÇERİKLERİNE NASIL ERİŞİM SAĞLANABİLECEK?

Yeni ders içerikleri ile birlikte her ders için de çalışma soruları ve cevapları da öğrencilerle paylaşılacak. Tüm ders içerikleri ve çalışma sorularına Yakın Doğu İlkokulu (http://ydi.k12.tr) ile Yakın Doğu Okul Öncesi (http://nec.k12.tr) web sayfalarından ücretsiz erişim sağlanabilecek. Ders içerikleri ile çalışma sorularına, veliler ile öğrenciler, ayrıca Yakın Doğu İlkokulu ile Yakın Doğu Okul Öncesi’nin İnstagram (yakindoguilkokulu ve yakindoguokuloncesi) ve Facebook (Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi ve Yakın Doğu İlkokulu) sayfalarından da erişim sağlayabilecek.

“TÜM ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNİ AZ KAYIPLA ATLATMASINI HEDEFLİYORUZ…”

Yeni Koronavirüs sebebiyle okulların kapalı olacağı süre içerisinde, öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz olarak sürdürebilmeleri ve gelişiminden uzak kalmaması için tüm Yakın Doğu Okulları birimlerinde uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Okul Öncesi ve İlkokul çağındaki tüm çocukların eğitimlerinden yaralanabilmesi için ders anlatımlarının online olarak halkın kullanımına açıldığını söyledi.