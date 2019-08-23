

Öğretmen sendikaları, yaklaşan yeni eğitim yılında okullarda karşılaşılacak eksiklikleri ve eğitim alanında Türkiye ile imzalanan protokolü eleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması yaptı.

“Yakalarında Atatürk beyinlerinde şeriat”, “Dogmatik değil kamusal bilimsel demokratik ve çağdaş eğitimi yılmadan savunmaya devam edeceğiz” yazılı pankartlar açıldığı basın açıklamasında okulların eğitim yılına hazır olmadığı kaydedildi, Türkiye ile imzalanan protokol eleştirildi.

Konuşmalar sırasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendikacıların yanına geldi, eleştirileri reddetti; sendikacıların kendisiyle görüşebilecekken Bakanlık önünde açıklama yapmasının sorunların çözümüne katkı sağlamadığını söyledi.

Ortak basın açıklamasının okunması öncesi konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yıllardır bu bakanlığın önüne gelerek aynı sorunları ve çözüm önerilerini tekrarladıklarını ancak adım atma yönünde her nedense olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi.

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldığını, Eylül ayının 2’sinde orta eğitim okullarındaki, 8’inde de ilkokullardaki öğretmenlerin görev başı yapacağını, eğitim yılının ise 16 Eylül’de başlayacağını hatırlatan Elcil, bu hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek için sendikaların gerek öğretmen nakilleri gerekse ihtiyaçların belirlenmesi noktasında tüm çalışmaları tamamlayarak bakanlığa gönderdiklerini anlattı.

Elcil, 14-15 Eylülde öğretmenlik sınavı yapılacağını, doğal olarak da 16’sında açılacak okullarda görevlendirmelerin tamamlanmasının ekim ayının ortasını bulacağını dolayısıyla da öğretmen noktasında ciddi sıkıntılar yaşanacağı görüşünü belirtti.

Okul altyapılarının eksik, sınıfların kalabalık olduğunu, yıllardır yapılan uyarılara kulak asılmadığını dile getiren Elcil, “Gelişme olan alanlar da var. Özellikle UBP-HP hükümetinin Ankara’daki, demokrasi düşmanı, şeriatçı AKP hükümetiyle çok sıkı diyaloğu söz konusu. Özellikle gerici eğitimin ülkemizde dayatılmasıyla ilgili süreçlerde hayır diyemeyen yetkililerimiz her şeye evet diyerek gerici yobaz eğitimi buraya taşımayla ilgili süreçlerde başarıyla rol alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Elcil, kimsenin kendilerinden bu sıkıntılarla ilgili sessiz kalmalarını beklememesi gerektiğini ifade ederek, bugünkü süreçte, ülkenin kaynaklarının, kamusal alanlarının bir bir peşkeş çekildiğini ve bu hükümetin de buna onay verdiğini savundu.

İmzalanan paketin kendileri tarafından kabul edilmesinin de mümkün olmadığını gerek çalışanların, gerekse toplumsal varlık için uğraşanların haklarının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Elcil, 2019-2020 öğretim yılının eylemli bir yıl olacağı konusunda hükümet edenleri uyardı.

Elcil, konuşmasının sonunda süresiz grev kararı alan El-Sen’e de destek vererek gerekirse birlikte eylem yapmaya da hazır olduklarını belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA

Elcil’in konuşmasının ardından KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ortak basın açıklamasını okudu.

“Okulların açılmasına çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen UBP-HP hükümetinin ve Eğitim Bakanlığı’nın eğitimle ilgili hiçbir gailesinin olmadığına, tek dertlerinin talimatları yerine getirmek olduğuna açık ve net bir şekilde tanık olmaktayız” sözleriyle başlayan açıklamada, okullardaki altyapı sorunlarının devam ettiği ifade edildi.

“Tek bir okul yapımı için herhangi bir girişim yapılmamıştır. Bazı okullara ek derslik için belediyeler ihaleye çıkmıştır ancak okullar açıldığında inşaatlar devam eder durumda olacaktır” denilen açıklamada okul idareleri ve okul aile birliklerinin altyapı sorunlarına kendi imkânlarıyla çözüm üretmeye çalıştığı dile getirildi.

Öğretmenlik sınavları geç yapılacağından çocukların bir ay boyunca öğretmensiz kalacağı, okulların müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi kadroları eksik olacak şekilde yeni öğretim yılına başlayacağı ifade edilen açıklamada, İlahiyat Koleji’ndeki imam hatip alanının ortaokul düzeyine indirilmesi ve okulun müfredatı eleştirildi.

Açıklamada, “Kendi mezunlarımız iş beklerken TC'den öğretmen ve hatta kendi uzmanlarımız yokmuş gibi uzman görevlendirilmesine bakanlık onay vermekte, hatta Eğitim Bakanı koordinatör ismini zikrederek bu haksız adaletsiz yasadışı görevlendirmeyi savunmaktadır” denildi.

Liyakate değil parti kimliğine bakılarak birkaç maaş alanların görevlendirmeleri yapıldığı savunulan ortak açıklamada, Eğitim Bakanlığı içerisinde elçilik memurlarının görev yaptığı belirtildi.

TC ile imzalanan protokolde yer alan özel eğitim tüzüğüyle “özel eğitimi özele peşkeş çekme planları” yapıldığı savunulan açıklamada, “Tüzükle beraber değiştirilmesi planlanan bireylere özel eğitimin devletin parasız sağlaması gerekliliği maddesi kaldırılmak istenmektedir. Bu durumda sayın bakandan kaç üniversiteye veya özel kuruma özel eğitim merkezi veya okulu açma izni verdiler açıklamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada önceki bakanlık döneminde tekrar görüşüleceği sözü verilen Öğretmenler Sınav Tüzüğü, güncellenmesi gereken ve eğitimde sıkıntılar yaratan Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi tüzükler dururken Özel Eğitim Yasası yerine tüzük çıkarmaya çalışılması eleştirildi.

“SANATA ZİNCİR”

“Tiyatroda yaşananlar ise sanata, özgürlüklere zincir vurmaktır, toplumsal dönüşüm için dayatılanların toplumumuza yansıtılmasıdır” denilen açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetleri gözden çıkaran, bunlara yatırım yapmayarak özele peşkeş çekmeyi hedefleyen, toplum mühendisliğine çanak tutarak eğitim yoluyla dinci, gerici, şöven, cinsiyetçi bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına, kurumlarımızın tahakküm altına alınarak üst yönetim tarafından yönetilmesine koltuk uğruna ses çıkarmayanlar, düzenden nemalanan omurgasızlar; biliniz ki sendikalarımız sizinle ve sizi yönetenlerle mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir! Kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, eğitimimizi, çevremizi, kısaca bizleri yok etmenize izin vermeyeceğiz!”

ÇAVUŞOĞLU EYLEMCİLERİN YANINA GELDİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ortak basın açıklamasını okuduğu sırada, sendikacıların yanına geldi.

Açıklamanın bitiminde söz alan Çavuşoğlu öğretmen neredeyse, öğretmen temsilcisi neredeyse kendilerinin de orada olduğunu kaydetti.

Sendikaların gazeteler aracılığıyla yaptığı açıklamaları da dikkatle izlediğini ifade eden Çavuşoğlu bugün okunan metni kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“BENİMLE GÖRÜŞEBİLECEKKEN BAKANLIK ÖNÜNDE AÇIKLAMA ÇÖZÜME KATKI DEĞİL”

Çavuşoğlu sendikacıların gerek cep telefonu gerek kurumsal telefondan kendisine ulaşabilecekken; randevulu ya da randevusuz şekilde kendisiyle yüz yüze görüşebilecekken böyle Bakanlık önüne gelip kameralar önünde bu açıklamayı yapmasının eğitimdeki sorunların çözümüne katkı sağlamadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamada tiyatro konusunda yapılan yorumlara istinaden, “beyinlerinde zincir olanların da herkesi kucaklayanların da zaman içinde ortaya çıkacağını” dile getirdi.

Eğitimin sorunlarını çözmek için hep birlikte çalışmak gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, sendikaların kendini bunun dışında görmemesi gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu’nun konuşması üzerine Selma Eylem ve Şener Elcil yeniden söz aldı.

Selma Eylem, Bakan Çavuşoğlu’na bu konuları yazılı şekilde de ilettiklerini dile getirerek, “Bizler iş birliğine her zaman hazırız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Söylediklerimizi reddeden ilk siyasi kendisi değil” dedi.

Kendilerinin diyalog noktasında bir sıkıntısı olmadığını ancak diyalogda olmanın sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğini, hayatın gerçekleriyle ütopyaların örtüşmediğini dile getiren Elcil de, akademik yılın öğretmen eksiklikleriyle başlayacak olmasının bir gerçek olduğunu ve bunu çözmenin bakanlığın görevi olduğunu vurguladı.

Bazı eksikliklerin ve okul ihtiyaçlarının yıllardır var olduğunu, ihalesi tamamlanan okulların bile yapımına başlanmadığını, eğitim yılının bir dizi sorunla başlayacak olmasını dile getirmekten de asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elcil, “Siyaset sorunları çözme sanatıdır” dedi.

Elcil, “Çavuşoğlu’nu geçmişte hakaret ettiği kişileri bakanlığa sözleşmeli personel olarak almasından ve dile getirdiği bürokratik engellerle ilgili mazeretlerden dolayı” kınadı.

Daha sonra yeniden söz alan Bakan Çavuşoğlu nakiller konusunda sendikaların da kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

“Zannedilir ki her şey Eğitim Bakanı’nın elindedir ve Bakanlık yan gelip yatar” diyen Çavuşoğlu, zannedilenin aksine kendilerinin ciddi çaba sarf ettiğini ancak bazı sıkıntılara takıldıklarını anlattı.

Öğretmen alımı için açılan münhalde sınavın çok ileri bir tarihe alındığını söyleyen Çavuşoğlu, okullardaki altyapı sorunları ve inşaat konularıyla ilgili sürecin yasal sıkıntılara takıldığını anlattı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, sorunların çözümü için topyekûn bir çaba ortaya konması gerektiğini ifade etti.