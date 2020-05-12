Yakalanan zanlılara uyuşturucu iddiası…

Ortaköy’de market park yerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ve tecavüzkar alet taşımadan tutuklanan zanlılar A.A.M.A. ve M.A.R.A.Q. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların 12 Mayıs’ta gece 00.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından Ortaköy’de bir market park yerinde şüpheli görüldüğünü ifade etti. Polis, ekibin yaptığı aramada “Tecavüzkâr alet taşıdıklarını ve Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini” gördüklerini ve tutukladıklarını anlattı.

Polis, aynı gün saat 01.30 raddelerinde ayni ekip tarafından olay yerinde yapılan teferruatlı aramada yerde üzerinde koli bandı sarılı hap kutusu içerisinde 6 gram cannabinoid bulunduğunu ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti. Zanlıların uyuşturucu maddeyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.