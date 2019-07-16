Yakaladığı balığın yarısını köpekbalığı yedi

Balıkçı Mehmet Türkyılmaz teknesi ile çıktığı balık avında tuttuğu balığın büyük kısmını köpekbalığına kaptırdı. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Türkyılmaz, Balalan – Kaplıca arasındaki denizde kıyıdan 2-3 mil açıkta avlandığı sırada, oltasına Akalamuta (Lambuka) türü yaklaşık 30 kiloluk bir balık takıldı.

“Büyük balık” avı olarak adlandırılan teknikle avlandığı sırada oltasına takılan balığı çekmeye çalışan Türkyılmaz balığı çektikçe daha da ağırlaşmaya başladığını gördü. Ağırlığın sebebinin köpek balığı olduğunu fak eden Türkyılmaz tuttuğu balığın köpek balığı tarafından yenilmekte olduğunu fark edince şok yaşadı.

Türkyılmaz uzun süre verdiği uğraştan sonra Akalamuta türü balığın yarısını tekneye çekebildi.