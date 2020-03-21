Gökyüzünün maviliğine, ayın büyüsüne, dalgaların coşkusuna kendini kaptırmaktan seni alıkoyan her şeye son ver artık.

Bir portakal kes dalından, serin bahar rüzgârına bırak saçlarını. İçine çek iyot kokusunu, derin derin.

Denizin sesini dinle, çimenlerde yuvarlan. Sor papatyaya, seviyor mu, sevmiyor mu mavi gözlü yâr?

Üret!

Bir şiir yaz. Şarkı söyle bağır çağır. Yıllar öncesinden çıkıp gelen anılarda kâh gül, kâh hüzünlen.

Konuştur yaratıcılığını, geliştir hayal gücünü.

En iyi yaptığın şeyi yap, daha güzel yap. Yeni yöntemler geliştir. Çoğal, çoğalt.

İçine dön!

Kendini ara, bulana kadar ara, korksan da ne bulacağından, durma ara.

Dinle yüreğini, anla. Anlamasan da affet bütün hatalarını, çocukluklarını.

Ayıkla yüreğinin kırıklarını, soyun bütün yalnızlıklarını.

Kurtul!

Hep öteleyip durduğun işleri diz önüne, tut ucundan. Sevmiyorsun belli de, bahaneler tükendi, yapılmalı artık yapılması gerekenler.

Sevdiğini sandıkların var ya hani. Yeniden düşün, artılarını eksilerini gözden geçir bir kez daha.

Fazlalıklar yorar insanı hayatta. Kurtul miadı dolmuş eşyadan, işten, ilişkiden.

Öğren!

Bahar ekinoksu bugün, bak bakalım ne anlama geliyormuş ekinoks paganlar için, nasıl kutluyorlarmış, öğren.

Eline ne geçerse, ilgini ne çekerse, oku!

Yeni bir hobi keşfet, online bir kursa katıl.

Dinle!

Dinle dostunu, gör kavgasını, hisset acısını. Anlamasan da içini dağlayan çelişkilerini, söyle, bilsin bir telefon uzağında olduğunu.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış eski dostları ara. Bir hatır sor, mesaj at, bir iki güzel söz söyle, ısıt kalplerini sevdiklerinin.

Geçecek elbet korona günleri, geri döneceğiz normal yaşama. Düşünmek, anlamak, tanımak, büyümek için güzel bir fırsat bu sosyal izolasyon.

Yakala!

